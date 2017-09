🎼🎻*** Kulturwatschn-G'winnschbui ***🎻🎼

Heid hamma amoi a Alternativprogramm zur Wiesn - am 03.10.2017 findt' des Jahrtausendkonzert "Bruckner4 Plus" der Bayerische Philharmonie statt - g'schbuid werd freilich Anton Bruckner, außerdem no Richard Strauss und Mozart. De Konzerte der Philharmonie san oiwei wahnsinnig schee - und so a Klassikkonzert is ja sowiaso oiwei a guade G'schicht'.



Mir ham zwoamoi zwoa Tickets für Eich (Wert je Ticket 49 Euro - sauguade Plätz' und Gänsehaut obndrauf!)

➡ Beantwortet's ma doch einfach, WO das Jahrhundertkonzert der Bayerischen Philharmonie stattfindet... und schwups, scho seid's im Lostopf drin! (Die Antwort findet Ihr u.a. im o'ghängtn Artikel)

Die Antwort kennts ma einfach als Kommentar, als persönliche Nachricht oder ois Email durchschicka. Des G'winnschbui laffd bis Sonndog umara 22 Uhr.

Wennd's megds, dad's mi narrisch gfrein, wend's da Bayerische Philharmonie a a Like do lassds, na seht's a imma, wenns wos Neis gibt!

Der Gewinner werd dann ausg'lost und benachrichtigt.

Und jetzad: vui Schbass und vui Glück!

www.bayrische-quadratratschn.de/bruckner4plus-2x2-tickets-fuer-das-jahrtausendkonzert-zu-gewinnen/ ... mehraweniga

