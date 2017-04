Boarischer Lenz im Löwenbräukeller – Volkstanz zum Mitmachen

Der Tanzboden ruft!

Auf geht´s zum Boarischen Tanz mit der Blaskapelle Beratzhausen und der Frasdorfer Geigenmusi sowie Auftritten der Gaugruppe vom Chiemgau Alpenverband. Am 28. April 2017 wird im Löwenbräukeller wieder das Tanzbein geschwungen. Wir waren bereits im letzten Jahr dabei und hatten ordentlich Spaß! Für alle, die es interessiert, wie es letztes Jahr war: https://www.bayrische-quadratratschn.de/boarischer-lenz-oder-tanzen-wia-da-lump-am-steckn/

Und keine Sorge – mitmachen kann wirklich jeder! Auch wir kannten die meisten Tänze nicht: deswegen zeigen die Tanzleiter allen, die noch nicht so „volkstanzfest“ sind, die verschiedenen Tänze. So kann man einen „Siebenschritt“, die „Kreuzpolka“, das „Hiatamadl“ und vieles mehr erlernen und in den Tanzrunden gleich üben. Zum Abschluss steht auch die Münchner Francaise auf dem Programm.

Wir können Euch die Veranstaltung nur empfehlen – und vielleicht sehen wir uns ja und tanzen gemeinsam?!