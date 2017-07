Bandwettbewerb für das Hofbräuhaus Festival

Das Hofbräuhaus ruft zum Bandwettbewerb auf! Die Gewinner spielen auf dem großen Festival im Herbst mit der Bigband Dachau, Lenze und die Buam, die Kapelle Josef Menzl, die LischKapelle u.v.m.

Bis zum 14. August können die Bands beim Wettbewerb für das erste Hofbräuhaus-Festival mitmachen. Die Gewinner spielen gemeinsam mit den bekannten Musikern am 27. Oktober im historischen Festsaal. Von traditioneller Wirtshausmusik bis hin zu modernen (Volks-)Musikströmungen ist alles erlaubt. Diese scheinbaren Gegensätze treffen an einem Abend auf einer Bühne aufeinander. Fünf völlig unterschiedliche Bands werden das berühmteste Wirtshaus der Welt abwechselnd in einen bayerischen Tanzboden, ein Bierzelt und einen Disco-Dancefloor verwandeln.

Mitmachen beim Bandwettbewerb

Die Bands sollen eine kurze Videobotschaft senden, in der sie erklären, warum ausgerechnet sie auf dem Hofbräuhaus Festival spielen sollen. Außerdem sollten sie ein Musikvideo einsenden, das sie beim Spielen mit Eigenkompositionen oder auch Coverversionen zeigt.

Die Dateien können per Downloadlinks für gängige Upload-Plattformen (z.B. Dropbox oder WeTransfer) als Nachricht an die Facebook-Seite facebook.com/festivalhbh eingereicht werden. YouTube-Links können nicht angenommen werden.

Die Jury wählt die zehn besten Einsendungen aus, dann entscheidet das Publikum. Die Final-Beiträge wandern auf den Hofbräuhaus YouTube-Channel. Die Band mit dem meistgeklickten Video erhält den Zuschlag für den Eröffnungsslot auf dem Hofbräuhaus Festival am 27.10.2017.

Einsendeschluss für die Videos ist der 14.08.2017.

Das Online-Voting

Das Online-Voting läuft vom 15.08.2017 bis 15.09.2017. Die Band mit dem meistgeklickten Video darf auf dem Hofbräuhaus Festival auftreten. Die Gewinnerband wird am 16.09.2017 bekannt gegeben.

Mehr Infos zum Hofbräuhaus Festival:

Termin: 27. Oktober 2017 – Start um 17.30 Uhr mit einem Tanzkurs; 19.00 Uhr Beginn der Konzerte im Festsaal (Einlass 17.00 Uhr)

ORT: Hofbräuhaus München, Historischer Festsaal (Festival), Erkerzimmer (Tanzkurs und Tanz), 2. Stock – Platzl 9, 80331 München

TICKETS: VVK über OK-Ticket, 24,00 €, freie Platzwahl: 0 96 81-91 77 37 und http://www.okticket.de/tickets-hofbraeuhaus-festival-muenchen-hofbraeuhaus-e20476