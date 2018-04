Auf geht’s zur Auer Dult 2018!

Kindertag auf der Maidult

Ein Besuch der Auer Dult ist besonders für kleine Kinder ein großes Vergnügen. Kinderkarussell und Schiffschaukel warten auf kleine Passagiere, eine Runde im Russenrad ist ein Erlebnis für die ganze Familie und der Autoskooter ist auch für größere Kinder eine Attraktion. Besonders günstig ist das Angebot am Kindertag, Dienstag, 1. Mai und einen Mai-Ausflug auf die Auer Dult wert: Familienfreundliche Preise bei allen Fahr- und Spielgeschäften. Bänke für die wartenden Erwachsenen, Wickel-, Still- und Abstellpätze für Kinderwagen sind als Service praktischerweise vorhanden.

Neues und Bewährtes – das Angebot auf der Maidult

„Ois is Tracht“ im Standl von Veronika Huber in der Ahornallee: Aus alten originalen Dirndlstoffen zaubert sie in Handarbeit und Upcycling-Manier Trachtenschmuck, Kropfbänder, Taschen und Schlüsselanhänger, die sie erstmals auf der Dult präsentiert. Die „Altwiener Schildermanufaktur“ zeigt in der Raritätengasse als Dult-Neuheit Nostalgieschilder für jede Gelegenheit und Person in großer Auswahl und für jeden Geldbeutel: Ob Berufsbezeichnungen, Hobbytätigkeiten oder Jubiläen – die zum Teil handgemalten Hingucker schmücken jede Wand. Wohlgerüche in der Neuheitengasse mit dem „Duftstandl“ von Wolfgang Prasch, der ebenfalls Dultpremiere feiert; Duftkugeln aus spanischen Hölzern und gesättigt mit ätherischen Ölen lassen sich zu einem persönlichen Raumduft zusammenstellen.

Auch kulinarische Neuheiten warten auf den Dultgast: In der Herztropfengasse bringt mit dem „Haderner Bräu“ Münchens erste Bio-Brauerei, Gewinnerin des Heldenmarkt Start-Up Contest 2018, ihre süffigen Produkte zum Verkauf, wie zum Beispiel das Dunkle Bio-Bier, das von der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern e.V. (LVÖ) im Wettbewerb „Bestes bayerisches Bio-Produkt 2018“ mit der Bronzemedaille ausgezeichnet wurde. Bio auch die Bratwurst-Kreationen von Jürgen Braren, der im Schaustellerteil mit der neuen „Biobratwurst 2018“ Bratwurst-Fans glücklich machen will. Auch eine vegane Bratwurst ist neu in seinem Sortiment.