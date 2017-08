Aubinger Herbstfest vom 31.08. – 03.09.2017

Bald ist es wieder soweit. Der Aubinger Freiflächenverein lädt zum 28. Male ein zum Aubinger Herbstfest. Ein Höhepunkt gleich zu Beginn ist der bayrische Festabend, am Donnerstag, 31. August 2017 – mit Standkonzert, dem festlichen Einzug unter musikalischer Begleitung und dem Festabend im Festzelt.

Der Vorsitzende des veranstaltenden Freiflächenverein Aubing, Sebastian Kriesel schwärmt im Vorfeld:

„In Aubing, einem Dorf in der Millionenstadt München, geht es noch traditionell zu. Das Aubinger Herbstfest beginnt mit einem Standkonzert zwischen Maibaum und Kriegerdenkmal direkt in der Dorfmitte. Dort versammeln sich über 20 Vereine mit Ihren Fahnenabordnungen, schönen Trachten, Schützenkönige und vielen Gästen. Eine Kutsche mit Pferdegespann steht bereit und wartet auf den pünktlichen Abmarsch. Gemeinsam ziehen wir durch das Dorf auf die Belandwiese zum Aubinger Herstfest.“

Im Festzelt der Familie Widmann wird noch traditionell Augustiner aus dem Holzfass ausgeschenkt. Das erste Fass zapft der Schirmherr, der örtliche Landtagsabgeordnete und Staatsminister a.D., Dr. Otmar Bernhard an.

Die Vereine können ihre Kräfte beim Maßkrugstemmen unter Beweis stellen und schicken die stärksten Burschen und Madln zum Kräftemessen. Der Aubinger Trachtenverein Almfrieden Aubing e.V.präsentiert echte Volkstänze und das Aubinger Trommlercorps lässt das Zelt beben.

Musikalisch umrahmt wird der Abend durch die Blaskapelle Unterbrunn mit Bayrischen Märschen sowie Schlagern. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Gefeiert wird in Aubing vier Tage lang.

Am Freitag, den 01.09. gibt es neben günstigen Mittagsschmankerln im Zelt einen großen Markt. Dort gibt es von den lokalen Landwirten auch Kunsthandwerk und Spezialitäten zu sehen. Für die Kinder gibt es eine große Hüpfburg.

Abends lädt der Burschenverein Aubing zum seinem 111 jährigen Jubiläum ins Zelt mit der Band „Nachtstark – Die Partyband aus München“ ein.

Zum großen Aubinger Schafkopfrennen mit vielen Preisen im Festzelt sowie dem Ersten Preis in Höhe von 500,- € geht’s am Samstag ab 9 Uhr mit der Anmeldung los. Ab Mittag gibt es wieder die beliebte Hüpfburg.

Abends feuert die Freiwillige Feuerwehr Aubing im Festzelt (aber nur) die Stimmung an. Sie laden ein zur großen Zeltparty mit der Münchner Band „Big Pop Music“.

Am letzten Tag ist nochmal richtig was los in Aubing. Am Sonntag, den 03. September wird das Zelt um 10 Uhr mit der Aubinger Blaskapelle geöffnet.

Ab 11 Uhr lädt Bürgermeister Josef Schmid mit der CSU München West zum politischen Frühschoppen ein. Der Bundestagskandidat München West/Mitte, Stephan Pilsinger wird sich vorstellen und den Festredner, den Bayrischen Finanz- und Heimatminister, Dr. Markus Söder begrüßen.

Der Sonntag ist in Aubing traditionell auch der Tag der Familie: Hüpfburg, Lichtgewehrschießen, Kasperltheater, Judovorführungen und viele weitere Angebote, und dies alles kostenlos! Es gibt bei den Schaustellern vergünstigte Preise.

Zum Ausklang des Herbstfestes spielt die Band „Cagey Strings“ nochmals mit Rock’n’Roll auf.