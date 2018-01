Angermaier Eisstock-WM 2018, oder: der Tag, an dem ich Weltmeister wurde

Ja, man glaubt es kaum, dass auch ich einmal eine Auszeichnung in einer sportlichen Disziplin erhalten habe. Dem war aber so, und zwar am Dienstag, den 23.01.2018, bei der „Angermaier Eisstock-WM in Tracht 2018“ im Garten des Münchner Park Cafés. Neben zahlreichen VIPs und Münchner Persönlichkeiten durfte ich also den Eisstock schwingen und konnte mich gemeinsam mit meinem grandiosen Team, bestehend aus Stadionsprecher Stefan Schneider, Park Café-Wirt Christian Lehner und Radiomoderatorin Steffi Schaller, bis zum Weltmeistertitel 2018 stockerln. Wieviel ich effektiv zum Titel beigetragen habe, sei einmal dahingestellt – Fakt ist jedoch, dass ich mich SEHR WOHL sportlich betätigt habe und außerdem IMMER die Bahn getroffen habe.

Auch die anderen Teams waren hochkarätig besetzt. So spielten u.a. Giulia Siegel, Ludwig Heer, Martin Krug, Angermaier-Chef Axel Munz, die Partyspielagenten, Promi-Wirt Hugo Bachmaier uvm. mit. Die meisten erschienen zum Eisstockschießen tatsächlich in Tracht – und auch ich möchte Euch freilich mein Outfit vom Angermaier nicht vorenthalten.

Mit dem Video haben wir uns übrigens richtig viel Mühe gegeben – es lohnt sich, einen Blick hinein zu werfen… schon allein wegen der völlig verrückten und teils etwas wahnsinnigen Interviews. Ich verspreche Euch, dass Ihr Euch amüsieren werdet!

Ein paar Fotoeindrücke gibt es natürlich auch noch – die Fotos durfte ich u.a. beim lieben DJ Woiferl (http://djwoiferl.wixsite.com/dj089-neu) stibitzen: