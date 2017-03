Alfons Hasenknopf & Band im Circus Krone

Liedermacher Alfons Hasenknopf lässt sich in kein Schema zwängen. Er schreibt, was er fühlt und verpackt seine musikalischen Gedanken in gewaltige Klangwolken, die immer wieder für Gänsehaut-Feeling bei den Zuhörern sorgen. Was seine Musik auszeichnet? Es ist der unverwechselbare Sound, die einzigartige Stimme, die aussagekräftigen Texte. Vom „Hier und Jetzt“ handeln seine Lieder, sie sind Ratgeber – Hoffnungsträger – Seelentröster – Augenöffner – Umdenker … Seine Songs berühren und fesseln.

Im Circus Krone stellt Alfons Hasenknopf mit seiner Band am 30.04.2017 um 17 Uhr sein neues Album vor! Auch diesmal hat sich der Vollblutmusiker wieder neu erfunden und bedient sich gekonnt jeglicher Musikgenres. Kein Lied gleicht dem anderen und doch sind es typische Hasenknopf-Titel, hautnah eben!

Zusammen mit einem Live-Orchester, will die dreiköpfige Band ihre Zuhörer an diesem Abend auf eine ganz besondere musikalische Reise mitnehmen …

Mehr Infos: www.alfons-hasenknopf.de oder http://www.im-schlachthof.de/spielplan-details/items/.1977.html

Wann: Sonntag, 30.04.2017

Eintritt: VVK € 22,00 / AK € 27,00 – Sofern die Vorstellung nicht ausverkauft ist, erhaltet Ihr ab Einlass Restkarten an der Abendkasse

