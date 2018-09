After-Wiesn-Wellness in der Therme Erding – Gewinnspiel

Bald heißt es wieder „O’zapft is'“ – in München beginnt mit dem Oktoberfest mal wieder die 5. Jahreszeit. Und das bedeutet: Wiesn-Stress pur, nicht nur für Kehle und Stimmbänder, sondern auch für die Abwehrkräfte. Genau deshalb sollte man sich auch immer mal wieder eine Auszeit vom Volksfest-Trubel gönnen, die Seele baumeln lassen und Körper und Geist ein wenig Entspannung bieten. Die Therme Erding hat dafür genau das richtige Programm parat: mit dem „After-Wiesn-Wellness Ticket“ inklusive Freibier erhält man 25% Ermäßigung beim nächsten Thermenbesuch. Und freilich muss man auch in der größten Therme der Welt nicht auf einen gewissen Wiesn-Flair verzichten. Wir verraten Euch, wie ihr es euch in Erding zur Wiesn-Zeit richtig gutgehen lassen könnt.

Wer sagt denn, dass man zur Wiesn-Zeit unbedingt in einem Festzelt sitzen muss? In der Therme Erding erspart ihr Euch die lästige Platzsucherei im Bierzelt. Statt dessen nehmt ihr gemütlich im Restaurant Veneziano Platz und startet den Tag mit einem zünftigen Weißwurst-Frühstück. Danach flaniert ihr zu einer der beiden Wiesn Wellness Aufguss-Saunen – ganz ohne Gedränge, ganz ohne übermächtigen Lärm und (hoffentlich) auch ganz ohne heillos Betrunkene, die Euren Weg säumen. Im Alpenstadl wartet dann eine wohltuende Hopfenmaske auf Euch – getreu dem Motto „Wiesn-Feeling ja, Stress nein“. Im Hopfenkammerl entspannen Euch Infrarot-Wärme sowie angenehmer Hopfenduft. In der Kelosauna könnt ihr beim Angermaier-Festaufguss schwitzen und Eure Abwehrkräfte stärken; und in der Zirbelstube erfrischt Euch ein Erdinger Alkoholfrei.

Wer danach Lust auf ein richtiges Bier bekommen hat: Bitteschön! Die Restaurants und Bars kredenzen Euch freilich gerne ein kühles Bier! Wer ein „Wiesn Wellness Ticket“ erworben hat, bekommt dieses Bier sogar für lau – und beim Wort „Freibier“ klingelt es doch gar engelsgleich in unseren Ohren!

Und so kommt hier jeder auf seine Kosten: die, die zwar die Wiesn-Stimmung mögen, gerne aber auf Schieben, Drängeln und Sitzen auf einer Po-Backe verzichten wollen; und die, die nach ein paar Wiesn-Besuchen nicht mehr wirklich wissen, ob sie mehr tot oder lebendig sind und dringend eine Auszeit brauchen.

Hier noch kurz alle Infos zum After Wiesn Wellness Ticket:

Das Ticket beinhaltet den Eintritt für 4 Stunden Thermenwelt (gültig für alle Bereiche)

Enthält einen Gutschein für ein Freibier im Restaurant Veneziano

Kostet 37€, man spart insgesamt 25% zum normalen Preis

Link: https://www.therme-erding.de/shop/spar-angebote/angebot-des-monats/after-wiesn-ticket.html

G’winnschbui

Und weil wir wissen, dass ihr spätestens nach der Wiesn reif für Erholung und Selbstfindung seid, verlose ich in Kooperation mit der Therme Erding 2×2 Tageskarten für die Thermenwelt!

Packt also Euren Saufkumpanen, die beste Freundin, Euren Wiesn-Gspusi oder den Euch zugelaufenen australischen Touristen ein und entspannt Euch einen Tag lang in der größten Therme der Welt.

Was ihr dafür tun müsst?

Beantwortet mir einfach folgende Frage: Mit wem wollt Ihr Euch gerne eine Auszeit in der Therme Erding gönnen?

Eure Antwort sendet ihr mir dann per Email (info@bayrische-quadratratschn.de) – oder ihr kommentiert einfach die Gewinnspielbeiträge auf Facebook bzw. Instagram. Alle Kommentare, Emails und Nachrichten gehen in die Verlosung mit ein. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr untenstehend.

Und freilich freue ich mich, wenn ihr der Therme Erding auf ihrem Instagram– und Facebook-Kanal ein Like da lasst!

Gewinnspielbedingungen:

Veranstalter des Gewinnspiels ist die Webseite www.bayrische-quadratratschn.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Facebook/Instagram steht in keinerlei Zusammenhang mit dem Gewinnspiel und steht daher nicht für Fragen zur Verfügung. Das Gewinnspiel wird nicht von Facebook/Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. Außerdem erklärt Ihr Eurch durch die Teilnahme am Gewinnspiel einverstanden, dass euer Facebook/Instagram-Name im Falle eines Gewinns veröffentlicht wird. Eine Bar- oder Teilauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Am Gewinnspiel teilnehmen dürfen alle Personen ab 18 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben. Die Gewinner werden nach Ablauf des Gewinnspiels per Losverfahren unter Ausschluss des Rechtsweges ermittelt und dann je nach Teilnahmeweg über facebook, Instagram oder per Email benachrichtigt. Keine Angst, Eure Daten werden nicht gespeichert und wirklich nur zur Gewinnbenachrichtigung verwendet – alle Nachrichten von Euch werden nach Durchführung des Gewinnspiels gelöscht. Eure personenbezogenen Daten werden also nicht zu Werbezwecken oder zur Übermittlung an Dritte verwendet. Der Gewinner muss sich innerhalb von 4 Tagen melden, sonst verliert er seinen Gewinnanspruch. Dann wird ein neuer Gewinner für den Preis ermittelt. Die Haftung für jegliche Art von Schäden, einschließlich Folgeschäden, die sich aus der Teilnahme am Gewinnspiel, dem Gebrauch der auf diesen Internet-Seiten veröffentlichten Informationen, Materialien, etwaigen Softwarefehlern, Viren, Unterbrechungen des Gewinnspiels aufgrund technischer Störungen und gegebenenfalls dadurch verursachten Datenverlust ergeben, ist ausgeschlossen. www.bayrische-quadratratschn.de haftet nicht für Schäden, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel bzw. mit der Annahme und der Nutzung des Gewinns stehen. Mit dem Kommentieren des Beitrags auf facebook/Instagram oder dem Senden einer Email/Nachricht erklärt Ihr Euch mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Bei Fragen in Bezug auf die Durchführung dieses Gewinnspiels und der Verarbeitung und Nutzung von persönlichen Daten wendet Euch bitte an: susisusanna@bayrische-quadratratschn.de Das Gewinnspiel beginnt am Mittwoch, den 19.09.2018 um 15:00 Uhr und endet am Freitag, den 21.09.2018, um 20 Uhr – danach wird der Gewinner am 21.09.2018 ausgelost und im Zuge dessen in den darauffolgenden Tagen benachrichtigt. Die Gewinnausschüttung erfolgt durch den Versand des Gewinns durch die Verantwortlichen der Therme Erding. Dazu brauche ich Eure Adresse – diese wird nur für den Versand des Gewinns verwendet und danach sofort gelöscht. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt mit einem Kommentar unter dem facebook/Instagram Gewinnspiel-Post oder einer persönlichen Nachricht/Email. www.bayrische-quadratratschn.de behält sich vor, dass Gewinnspiel jederzeit abzubrechen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere bei höherer Gewalt oder falls das Gewinnspiel aus anderen (organisatorischen, technischen oder rechtlichen) Gründen nicht durchgeführt bzw. fortgesetzt werden kann. Den Teilnehmern stehen in einem solchen Fall keine Ansprüche zu. Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Klauseln ganz oder teilweise nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleiben die übrigen Bedingungen wirksam. An deren Stelle tritt eine entsprechende gültige Klausel. Gleiches gilt bei Vorliegen einer Regelungslücke. Alle Datenschutzbestimmungen findet ihr hier: https://www.bayrische-quadratratschn.de/datenschutz/

Foto Copyrights: Therme Erding

Disclaimer: Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.