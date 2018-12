🎄🎁Mini-Quadratratschn-Adventskalender Türchen Nr. 2🎁🎄

Für den zwoatn Adventssonndog steht a ganz b'sonders Schmankerl für Eich parat. Gemeinsam mit der THERME ERDING hamma zwoa Tageskarten inkl. exotischer Therme, Wellenbad & Galaxy sowie an Gutschein für a privates Alm Chalet im Wert von üba 200€ z'gwinna (1 Gewinner).



Einfach gemeinsam an ganzn Dog ausspanna, wellnessen, im Wellenbad treiben - und se dann gmiatlich ins eigene Alm Chalet z'ruckziagn, wo XXL-Pizza, Sekt, Almdudler und siaße Überraschungen auf eich wartn. Hüttenfeeling pur - und des ohne weite Anfahrt! (übrigens a a guada Tipp für a scheens Weihnachtsg'schenkerl)



➡ Wos'ds dafür doa miassds?

Einfach folgende Frage beantworten: Wiavui Wasserrutschen gibt es im Galaxy in der Therme Erding? (De Antwort findet's im G'winnschbui-Artikel)



Mitmacha kennts bis heid Omd um 20 Uhr, danach werd der Gewinner per Los ermittelt. Facebook hod nix mit dem G'winnschbui zum doa, bitte bei Fragen direkt an mi wenden. Der Rechtsweg is ausg'schlossn. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr im Artikel.

www.bayrische-quadratratschn.de/adventskalender-therme-erding-inkl-privates-alm-chalet/ ... mehraweniga

Adventskalender: Therme Erding inkl. privates Alm Chalet - Bayrische Quadratratschn bayrische-quadratratschn.de Ihr Lieben, da ich erst vor drei Monaten Mama geworden bin, habe ich es heuer nicht geschafft, Euch einen Adventskalender mit 24 Türchen anzubieten…so gerne ich das getan hätte! Ganz ohne geht es aber eben dann doch nicht, denn mit den Gewinnen möchte ich mich auch dieses Jahr bei Euch bedanken...