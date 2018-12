Adventskalender: Menü & Pulli aus dem Hard Rock Café

🎄Ihr Liabn,

i woaß, dass viele vo eich scho sehnsüchtig auf meinen Adventskalender g‘wartet ham...heuer is ma aber Baby-bedingt need ausganga. Unser Reserl is erst 3 Monate oid und braucht no vui Zuawendung. Aber ganz ohne Adventskalender mecht i des heuer a need macha, deswegn hob‘i mi entschieden, zumindest an den vier Adventssonntagen a paar gschmeidige Zuckerl für eich vorzubereiten!

Nehmt‘s ma‘s need krumm, nächstes Jahr gehts dafür wieder hoch her! Und moang steht dann scho des erste Schmankerl für eich bereit! I druck eich! ❤️



Und für heid start‘ma dafür mit am musikalischen Zuckerl von der liabn Claudia Koreck

youtu.be/usua4eZn21MOfficial Music Video (vom Album -Weihanchtsplatte-) Musik & Text: Claudia Koreck Eine HONU LANI RECORDS Produktion Regie: Gunnar Graewert ... mehraweniga