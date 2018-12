Adventskalender: GOP Eintrittsgutscheine inklusive Menü

🎄🎁🎄Mini-Quadratratschn-Adventskalender Türchen Nr. 3 (und is hoid a irgendwia Werbung)🎄🎁🎄

Zum dritten Adventssonndog hamma a echts Zuckerl für Eich! Unser Gewinner derf'se über an Eintrittsgutschein für zwoa Personen sowia a ausg'suachds 3-Gänge-Menü im GOP Varieté-Theater München gfrein (Wert des Gewinns 140 Euro). Ihr kennt's mi ja und wissds, wia sakrisch guad i des GOP find - umso mehr gfrei i mi, dass i an so scheena Gewinn an Eich weidagebn derf!😍



Der Gewinner hod a richtig vui Zeit zum Einlösen des Gutscheins und ko aus drei verschiedenen Shows (Humorzone, Waschsalon oder Song Trang) oane auswählen. Menü und Lieblingsshow für zwoa Leid - da kennds'as Eich so richtig guadgeh lassn! 😍 (und a Tipp am Rande: wer no auf der Suche nach am richtig tollen Weihnachtsg'schenkerl is, der soit über so an Gutschein vom GOP nachdenga - da macht's Eire Liabstn bschdimmd a sakrische Freid!)



➡➡ Zum Teilnehmen miassds Folgendes doa:

Nennt mir den Titel vo oana der drei Shows, de dem Gewinner zur Auswahl stehen! (Die Antwort kennds ma ois Kommentar, Nachricht oder Email zuakemma lassen. Und schaut's doch amoi in meinen Artikel nei, da san no mehr Infos zu den Shows!)



Mitmacha gähd bis heid umara 20 Uhr, danach werd der Gewinner per Los ermittelt. Der Rechtsweg is ausg'schlossn. Facebook hod nix mit dem G'winnschbui zum doa, bei Fragen bitte direkt an mi wenden. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen san im unten o'ghängtn Artikel.

www.bayrische-quadratratschn.de/adventskalender-gop-eintrittsgutscheine-inklusive-menue/ ... mehraweniga

