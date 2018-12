Adventskalender: 10 Maß Bier im Hofbräuhaus zu gewinnen!

Morgens um 4.00 Uhr beginnt im Hofbräuhaus die Produktion hausgemachter Weißwürste. Diese Münchner Delikatesse wurde am Faschingssonntag 1857 von einem Metzger in der Nachbarschaft aus der Taufe gehoben und darf auf der Speisekarte des Hofbräuhauses nicht fehlen. Beim Würzen hat jeder Metzger sein eigenes, streng geheimes Rezept. Im Hofbräuhaus scheint es ein besonders schmackhaftes zu sein: würde man alle Weißwürste, die hier in einem Jahr verspeist werden, aneinander reihen, so käme man auf eine Strecke von 20 Kilometern.

Hauptattraktion ist und bleibt natürlich das süffige Hofbräu-Bier:

der Klassiker, das Helle „Hofbräu Original“ verkörpert wie kein anderes Bier die besondere Atmosphäre der Biermetropole München. Sein erfrischendes und feinherbes Aroma mit einem Alkoholgehalt von ca. 5,1 % Vol. haben es weltberühmt gemacht. Seit dem 19. Jahrhundert gilt das Hofbräuhaus als Stammtisch für die ganze Welt, an dem waschechte Münchner noch heute genauso gerne sitzen. Seine sprichwörtliche Gemütlichkeit und seinen bodenständigen Charakter hat sich das berühmteste Wirtshaus der Welt mit lebendiger Tradition bewahrt. Das Hofbräuhaus ist kein gewöhnliches Wirtshaus, sondern ein typisch bayerisches Phänomen.