A bisserl Sommergfui für graue Wintertage

++ Vorsicht, völlig unerwarteter, semi-lyrischer Content ++

Und dann kimmd's, diese Sehnsucht nachm Somma - und das Schreibekindchen schreibt'ses von da Seele oba. Und ihr miassds des jetz' lesn, weil's hoid einfach naus muaß aus mir ;)



I liag auf da Wiesn mit ausgstreckte Arm,

D’Sonna scheint oba ganz wohlig und warm.

S’Gras riachd nach Freiheit, de Luft is ganz klar –

des is a Moment, wiara lang nimma war.



Die Grashalme kitzeln ganz leicht mein Gesicht,

I brauch des zum Lebn, de Sonna und Licht.

Des Grean von de Blätter ist saftig und bunt,

D’Natur macht mi glücklich, mei Seele gesund.



De Tautropfn glitzern, d’Luft riachd nach Heu,

Hier bin i ganz bei mir, hier bin i ma treu.

Mei Finger, die spuin mit de Bleamal im Beet…

so schad, dass ma need jedn Dog a so geht.



Mit Sonne im Nackn und Sonne im Sinn,

da geht’s so leicht vorwärts, weil i bei mir bin.

Mit Sonne im Nackn is ois so schee leicht –

koa Frust, koane Soagn, weil’d Sommerluft reicht.



A Schmetterling fliagt über mein‘ Kopf hinweg,

So leicht wiara Feder und nix im Gepäck.

So frei fuisd di säitn – oa, zwoa Moi im Jahr,

am See auf da Wiesn, mit Blumen im Haar.



S’Sonnalicht wärmt meine Haut und i denk,

„A so a Moment is doch echt a Geschenk“.

Mit nix auf da Wäid kannts’d des Gfui je erklärn,

von Alltag und Ärger mecht i heid nix hearn.



De Tautropfn glitzern, d’Luft riachd nach Heu,

des is des Gfui, wia mei Lebn sein soi.

Mei Finger, die spiun mit de Bleamal im Beet,

und nebenbei fuisd, wia da Wind schee lau weht.



Mit Sonne im Nackn und Sonne im Sinn,

da geht’s so leicht vorwärts, weil i bei mir bin.

Mit Sonne im Nackn is ois so schee leicht –

koa Frust, koane Soagn, weil'd Sommerluft reicht.