60 Sportarten beim 3. M-net Münchner Outdoorsportfestival

Bike-Trial und Bogenschießen, Sommer-Biathlon und Crossminton, Stand-up-Paddling und Segeln – beim 3. M-net Münchner Outdoorsportfestival am Sonntag, 16. September, können die sportbegeisterten Münchnerinnen und Münchner rund 60 Outdoorsportaktivitäten an den verschiedensten Standorten zwischen Olympiasee und Olympiastadion testen. Das beliebte Festival, organisiert vom Referat für Bildung und Sport und der Olympiapark München GmbH, präsentiert nahezu alles, was die Münchner Szene zu bieten hat – und das bei freiem Eintritt.

Auch dieses Jahr heißt es wieder: „Sei dabei und entdecke deinen Sport“. Von 10 bis 18 Uhr können alle Besucherinnen und Besucher im Olympiapark auf Entdeckungstour gehen.

Zu den Programm-Highlights des Outdoorsportfestivals gehört der 400 Meter lange M-net Flying Fox mit Start am Olympiaberg und Ziel auf dem Rasen vor der Olympia-Schwimmhalle. Außerdem im Angebot: Kiten, ein Hochseilgarten, eine mobile Skisprungschanze und sogar Bodenübungen mit dem Gleitschirm, außerdem Yogakurse, Zumba, Mountainkart-Fahren, Rudern und vieles mehr. Insgesamt bieten rund 60 Sport-Partner, darunter Vereine, Verbände und Institutionen, Mitmachprogramme, Demonstrationen und Infotainment im gesamten Olympiapark an.

Zudem wird das EiscrEM-Mobil des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Park Station machen. Der DFB hat sich um die Fußball-Europameisterschaft 2024 beworben, am Donnerstag, 27. September, fällt die Entscheidung. Deshalb verteilt das EiscrEM-Mobil 2.024 Kugeln Eis gratis. Und noch eine Großveranstaltung wirft ihre Schatten voraus: Am Stand des Bayerischen Handballverbandes können sich Besucherinnen und Besucher unter anderem mit den beiden Profis des Handball-Bundesligisten HC Erlangen Johannes Sellin und Benedikt Kellner messen und dabei Tickets für die Vorrundenspiele der Handball-WM 2019 in München gewinnen. Die offizielle Eröffnung des Outdoorsportfestivals findet um 12 Uhr auf der Hauptbühne am Coubertinplatz statt.

