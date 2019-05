4. Neuhauser Bandcontest am 16.11.2019

Samstag, 16.11.2019 – 4. Neuhauser Bandcontest

Bewerbung bis 6.10.2019 möglich

Einlass: 19:30 Uhr – Beginn: 20:00 Uhr – Eintritt frei!

Veranstaltungsort: Kult9 im Löhe Haus,

Blutenburgstraße 71, 1. Stock, 80636 München

Veranstalter: Verein für Stadtteilkultur Neuhausen-Nymphenburg e.V.

Am Samstag, den 16. November 2019 findet der 4. Neuhauser Bandcontest statt! Die Bewerbung für Nachwuchstalente aus Neuhausen-Nymphenburg ist bis 06. Oktober 2019 möglich.

Nach dem großen Erfolg der ersten drei Neuhauser Bandcontests, geht der Wettbewerb mit Stadtviertel-Bezug nun in die vierte Runde. Dieses Mal richtet der Verein für Stadtteilkultur Neuhausen-Nymphenburg den Contest auf der Bühne des Stadtteilzentrums „Kult9 im Löhe Haus“ in der Blutenburgstraße 71 aus: Aus allen Bewerbungen wird die Jury vier Bands / Solointerpreten auswählen, die beim Finale am 16. November 2019 ihr Können unter Beweis stellen dürfen. Die Jury besteht aus drei Vereinsmitgliedern, Ingeborg Staudenmeyer (Vorsitzende), Wolfgang Schwirz (stellvertretender Vorsitzender) und Nikola Strnad (Veranstalterin der Neuhauser Musiknacht).

Ob Rock, Pop, Hip-Hop, Jazz, Soul, Funk, Ska, Reggae und Blues – Nachwuchstalente der verschiedensten Musikrichtungen können sich für den Bandcontest bewerben. Dies geht ganz einfach per Mail oder Post.

Bewerbungen bis 06. Oktober 2019 mit mindestens zwei Musikstücken plus aussagekräftigem Profil und Foto der Band oder des Solointerpreten an folgende Adresse schicken oder mailen:

Bang Bang! Concerts

Nikola Strnad

Landsberger Straße 404

81241 München

contact@bangbangconcerts.de

Bedingungen:

Mindestens ein Bandmitglied sollte im Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg leben oder der Proberaum sollte sich in Neuhausen-Nymphenburg befinden.

Zu gewinnen gibt es wieder Konzertauftritte, so zum Beispiel bei der Neuhauser Musiknacht 2020.

Foto: Wolfgang Schwirz, Text: Doro Hartmann