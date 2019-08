Das familienfreundliche Stadtteilvolksfest lädt zum 30. Aubinger Herbstfest!

Hinter dem Fest stehen die starken Aubinger Vereine, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den Bürgerinnen und Bürgern ein gemütliches und familienfreundliches Volksfest zu bieten.

Ein Höhepunkt gleich zu Beginn ist der bayrische Festabend, am Donnerstag, 29. August 2019: Standkonzert, festlicher Einzug unter musikalischer Begleitung und Festabend im Festzelt.

Der Vorsitzende des veranstaltenden Freiflächenverein Aubing, Sebastian Kriesel schwärmt im Vorfeld:

„In Aubing, einem Dorf in der Millionenstadt München, geht es noch traditionell zu. Das Aubinger Herbstfest beginnt mit einem Standkonzert zwischen Maibaum und Kriegerdenkmal direkt in der Dorfmitte. Dort versammeln sich über 20 Vereine mit Ihren Fahnenabordnungen, schönen Trachten, Schützenkönige und vielen Gästen. Eine Kutsche mit Pferdegespann steht bereit und wartet auf den pünktlichen Abmarsch. Gemeinsam ziehen wir unter Klängen der Blasmusik durch das Dorf auf die Belandwiese zum Aubinger Herstfest.“

Im Festzelt der Familie Widmann wird noch traditionell Augustiner aus dem Holzfass ausgeschenkt. Das erste Fass zapft der Schirmherr, der örtliche Landtagsabgeordnete und Staatsminister a.D., Dr. Otmar Bernhard an.

Die Vereine können ihre Kräfte beim Maßkrugstemmen unter Beweis stellen und schicken die stärksten Burschen und Madln zum Kräftemessen. Der Aubinger Trachtenverein Almfrieden Aubing e.V. präsentiert echte Volkstänze und das Aubinger Trommlercorps lässt das Zelt beben.

Musikalisch umrahmt wird der Festabend zum 30jährigen Jubiläum durch die Blaskapelle Unterbrunn mit Bayrischen Märschen am Standkonzert und beim Festzug.

Im Festzelt spielen in diesem Jahr die Original Münchner Oktoberfestmusikanten unter der Leitung von Wolfgang Grünbauer auf. Unterstützt werden Sie von der Sängerin Gigi Pfundmair. Bekannt sind sie neben zahlreichen Auftritten auch aus dem großen Festzelt Tradition von der „Oidn Wiesn“, wo Sie jeden Tag den Ablauf gestalten.

Wolfgang Grünbauer kann aber auch Schlager und Hits, es ist für jeden Geschmack etwas dabei!

Gefeiert wird in Aubing traditionell 4 Tage lang

Am Freitag, den 30.08. gibt es neben den günstigen Mittagsschmankerln im Zelt einen großen Markt. Von den lokalen Landwirten, Händlern und auch Kunsthandwerk gibt es allerhand zu sehen. Man darf also gespannt sein, was Aubing und der Münchner Westen zu bieten hat. Für die Kinder gibt es eine große Hüpfburg.

Abends feiert der SV Aubing zun seinem 90 jährigen Gründungsfest mit den „Blechblosn“ und heizt ordentlich ein.

Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es in der Gaststätte „Aubinger Wirtshaus“ Kastelburgstr. 77, Getränke City Reitmeier Schwemmstr. 22, und Schreibwaren Rattinger Ubostr. 67. Restkarten an der Abendkasse.

Am Samstag, 31.08. lädt der Landtagsabgeordnete Josef Schmid gemeinsam mit der CSU München-West ab 9.30 Uhr zum politischen Frühschoppen ein. Der Festredner ist kein geringerer wie der Bayrische Ministerpräsident Markus Söder.

Zum Mittagessen gibt es vom Festwirt mit günstigen Mittagsschmakerln aus der Festzeltküche ein und die beliebte Hüpfburg wartet auf die Kinder.

Zum Abend bittet der Männergesangverein Germania Aubing zu einem besonderen Abend mit Show und Tanz.

Freunde von gutem Swing und Liebhaber der Musik von James Last und Udo Jürgens können in Aubing am Samstag Abend einen besonders stimmungs- und schwungvollen Konzert- und Tanzabend genießen. Aus Anlass seines 125-jährigen Bestehens präsentiert der Männergesangverein Germania Aubing die Klaus Ammann Bigband im Festzelt an der Belandwiese. Programmhöhepunkt ist ein Showteil mit einer Homage an Udo Jürgens und James Last. Und natürlich kann und soll getanzt werden.

Die Klaus Ammann Bigband, u.a. bekannt von den Auftritten mit der Narrhalla im Deutschen Theater und im Hotel Bayer. Hof hat erst kürzlich beim großen Stadtfest in Landsberg tausende Besucher begeistert.

Das Programm beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr. Karten zum Preis von 15 € bei freier Platzwahl sind über München Ticket, in der Autowerkstatt Strixner, Spieltränkergasse 3 und Restkarten an der Abendkasse erhältlich.

Am letzten Tag ist nochmal richtig was los in Aubing.

Am Sonntag, den 01. September wird das Zelt um 8 Uhr geöffnet. Auf dem Programm steht ein Kirchgang und Frühschoppen. Um 8.30 Uhr findet ein gemeinsamer Festzug vom Zelt zur Kirche St. Quirin statt, wo um 9 Uhr der Festgottesdienst abgehalten wird. Im Anschluss geht der Festzug mit Kranzniederlegung ans Aubinger Kriegerdenkmal und zurück ins Zelt, wo ab 11 Uhr der musikalische Frühschoppen mit dem Musikverein Eichenau stattfindet.

Der Sonntag ist in Aubing traditionell auch der Tag der Familie:

Hüpfburg, Lichtgewehrschießen, Kasperltheater, Judovorführungen und viele weitere Angebote, und dies alles kostenlos!

Es gibt bei den Schaustellern vergünstigte Preise.

Zum Ausklang des Herbstfestes spielt ab 18 Uhr die Band Nachtstark nochmals bei kostenlosen Eintritt auf.

Mehr Infos sowie das ganze Programm auf www.aubinger-herbstfest.de