3 Verzehrgutscheine + Souvenir für das Hard Rock Cafe München zu gewinnen

☆🎄Adventskalender-Türchen Nr. 19🎄☆

A bisserl Heimat soit oiwei mit dabei sei - und deswegn verlosen mir heid a kuschelig-weiche Puschl-Haum in der Farbe "Beere" sowia a schwarzes Stirnbandl aus der nigelnagelneuen Winterkollektion vom Label Bavarian Caps (2 Gewinner) 🎉!

O'gfangt hod ois mit'ara guadn Idee und am Kapperl - mittlerweile is daraus a großes und begehrtes boarischs Label worn, des ganz vui regional produziert und oiwei mit neie, scheene Ideen daherkimmd. De Kapperl mit dem für Bavarian Caps typischen Edelweiß kennt mittlerweile fast a jeda - und jetzt is no a gscheid guade Winterkollektion mit Haum und Stirnbandl dazuakemma. Haum und Stirnband san innen mit Fleece gefüttert und mit am auf Leder geprägten Edelweiß verziert. So schee scho!

PS: warme Ohrwaschln san übrigens a sakrisch guads Weihnachtsg'schenk!

➡ Teilnehmen am G’winnschbui is ganz einfach. Sogds ma einfach, wohin Eich de neie Kopfbedeckung ois ersts begleitn derfad (und gern a, ob ihr liaba de Mützn oder des Stirnbandl hätts)! ⬅

Wennd's megds, dad's mi narrisch gfrein, wend's dem liabn Team von Bavarian Caps a a Like do lassds, na seht's a imma, wenns wos Neis gibt!

Eure Antwort kennts ma einfach als Kommentar, als persönliche Nachricht oder ois Email durchschicka. Des G'winnschbui laffd bis heid omds um 20 Uhr.

Der Gewinner werd dann ausg'lost und benachrichtigt. Facebook hod nix mit dem G'winnschbui zum doa, lassds de Leid oiso in Ruah und schreibt's direkt mir bei Frogn. (Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr im Artikel).

Und jetzad: vui Schbass und vui Glück! 🍀

www.bayrische-quadratratschn.de/trage-dein-herz-auf-dem-kopf-muetze-stirnband-von-bavarian-caps/ ... mehraweniga

