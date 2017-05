„3 Männer nur mit Gitarre“ – Benefizkonzert am 28.05.17

Benefizkonzert der 3 Männer nur mit Gitarre am Sonntag den 28.5.17 in München für den Verein „Ein Herz für Rentner“.

Gemeinsam. Für mehr Würde im Alter. Die bayrischen Liedermacher und Kabarettisten Roland Hefter, Keller Steff und Michi Dietmayr (3 Männer nur mit Gitarre) präsentieren ihr neues Bühnenprogramm „Kapital II“ am 28.5.17 in der Nachtkantine im Werksviertel am Ostbahnhof exklusiv zugunsten von „Ein Herz für Rentner e.V.“

Gaudi und guade Musi, und des a no für an guadn Zweck – i dad song, dass mir da olle hi’schaugn soitn!

Tickets gibt es unter Tel. 089 / 413 22 90 oder E-mail: info@einherzfuerrentner.de

Einlass: 18:00 Uhr, Beginn: 20:00 Uhr

Wo: Grafinger Straße 6, 81671 München