3 handsignierte „Kinderplatten“ von Claudia Koreck

Herzlich willkommen beim „Quadratratschn“-Adventskalender 2016! Auch in diesem Jahr freue ich mich wieder narrisch, tolle Kooperationspartner am Start zu haben … einige kennt Ihr eh schon, andere sind es definitiv wert, weiter verfolgt zu werden – und deswegen möchte ich Euch jeden Tag einen meiner Kooperationspartner vorstellen! Das Quadratratschn-Jahr ist dank Euch wirklich ganz wunderbar gelaufen – und daher möchte ich mich bei Euch von Herzen für die vielen Emails, Kommentare und Likes bedanken; danke auch, dass es durchweg so herrlich friedlich zugeht, dass keiner schimpft und alle – um es mit Haindling zu sagen – „freindlich“ zueinander sind! Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann fände ich es übrigens ganz toll, wenn Ihr meinen Kooperationspartner auf den sozialen Plattformen ein „Like“ da lasst und einfach ein wenig weiterverfolgt, was diese Unternehmen auch künftig auf die Beine stellen! Auch dafür im Voraus schon ein herzliches Dankeschön!

Mein heutiger Kooperationspartner: Claudia Koreck mit ihrer nagelneuen „Kinderplatte“ 💜

Verliebt sind wir in Claudia Koreck ja eh schon seit ihrem ersten Hit „Fliagn“. Seitdem hat die sympathische Sängerin mit der wunderschönen Stimme viele tolle Hits und Alben produziert (ich höre das Album „Stadt Land Fluß“ immer wieder gerne und kann es Euch nur empfehlen!), sie füllt die großen Konzerthallen und tritt in bekannten Shows auf. Immer wieder setzt sie sich für Charity-Aktionen ein und verzichtet auch auf Ihre Gage, um Menschen zu helfen. Rundumadum also eine ganz tolle Frau und Künstlerin – und zweifache Mutter ist sie auch noch!

Jede Nacht fordern ihre Kinder, wie sie es auf Facebook verriet, eine selbsterfundene Gute-Nacht-Geschichte. Aus dem mittlerweile großen Repertoire an Geschichten (wer selbst Kinder hat, mag das kennen) hat sie nun die Lieblingsgeschichten und -songs ausgewählt und ihr erstes Album für Kinder produziert. Insgesamt 12 Hörbuchgeschichten und Lieder enthält das liebevoll aufgenommene Album und dürfte schnell einen Stammplatz im Kinderzimmer gefunden haben. Denn Claudia Koreck hat sich spannende und auch lehrreiche Geschichten für die Kleinen ausgedacht, aufgelockert mit Balladen zum Mitsingen und schnelleren Liedern zum Abtanzen. Dazu hat sie putzige Tierfiguren erfunden, die jedem Kind schnell ans Herz wachsen werden. Jede Figur der Geschichten (zum Beispiel das Stinktier Rudi oder Glitschi, die Nacktschnecke) hat auf der CD eine Geschichte sowie ein Lied bekommen.

Ich durfte schon in die CD reinhören – und obwohl ich keine Kinder habe (mal von den erwachsenen Kindsköpfen um mich herum abgesehen) bin ich begeistert. Claudia singt auch auf dieser CD – wie sollte es anders sein – sooooo schön und erzählt so lebendig und zuckersüß, dass man beim Zuhören einfach dahinschmilzt. Hinzu kommt noch das schöne, 20-seitige, farbige Booklet mit bezaubernden Illustrationen von Natalya Berezina.

Zum Schluss möchte ich noch die passend zur Kinderplatte eigens entwickelte „Kinder-App“ erwähnen: diese ist ab Dezember erhältlich und kommt mit vielen schönen Spielereien für die Kids daher. Die App ist für Kinder zwischen drei und acht Jahren geeignet. In der App können die Kids die Figuren von Claudias Kinderplatte Musik machen lassen und sich eine eigene Band zusammenstellen; die Figuren spielen Instrumente, steppen und singen. Die Kinder können sich hier ihr ganz persönliches Arrangement zusammenstellen. Außerdem in der App: eine weitere Gute-Nacht-Szenerie, in der Claudia eine ihrer schönen Geschichten vorliest. Die App ist wunderschön illustriert und gibt den Kindern die Möglichkeit, spielerisch mit Musik umzugehen und sich als Bandleader oder Dirigent auszuprobieren. Eine tolle Idee!

Unser heutiger Adventskalender-Gewinn

Unser heutiges Adventskalender-Türchen enthält folgende, tolle Überraschung:

💕 3 handsignierte „Kinderplatten“ von der wunderbaren Claudia Koreck (3 Gewinner) 💕

Jeder unserer drei Gewinner erhält eine der „Kinderplatten“ von Claudia Koreck, von ihr persönlich handsigniert! Mitmachen ist hier wahrscheinlich besonders für Eltern, Omas und Opas oder Tanten und Onkel angesagt – denn die „Kinderplatte“ ist ein hervorragendes Geschenk für die Kleinen. Ich freue mich ganz besonders, dass die liebe Claudia Teil unseres Adventskalenders ist und dass es von so einer großartigen Künstlerin nun auch Songs und Geschichten speziell für die Zwergerl gibt!

▶ Teilnehmen ist ganz einfach. Beantwortet mir einfach folgende Frage: Wieviele Stücke (also Geschichten und Lieder, auf Neudeutsch „Tracks“) sind auf der neuen „Kinderplatte“ von Claudia Koreck?

Schreibt mir eine Email mit Eurer Antwort. Oder schreibt mir eine private Nachricht auf Instagram oder Facebook. Noch einfacher: kommentiert die Beiträge auf Facebook, Instagram oder Twitter. Alle Kommentare, Emails und Nachrichten gehen in die Verlosung mit ein. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr HIER. ◀

Mehr Infos zu Claudia Koreck und der „Kinderplatte“:

Webseite Claudia Koreck: http://www.claudia-koreck.com

Webseite Kinderplatte: http://www.claudia-koreck.com/kinderplatte

facebook: http://www.facebook.com/ClaudiaKoreck/?fref=ts

Instagram: http://www.instagram.com/claudiakoreck/

Kinderplatte kaufen: https://www.amazon.de/Kinderplatte-Koreck-Claudia/dp/B01M8L4GLR/ref=sr_1_16?s=music&ie=UTF8&qid=1478511690&sr=1-16

Kinderapp: http://www.claudia-koreck.com/kinderapp

Foto Copyrights: Claudia Koreck

Disclaimer: bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.