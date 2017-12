3-Gänge-Menü & Weißwurst-Frühstück im „Zum Spöckmeier“ zu gewinnen

Herzlich willkommen beim „Quadratratschn“-Adventskalender 2017! Auch in diesem Jahr freue ich mich wieder narrisch, tolle Kooperationspartner am Start zu haben … einige kennt Ihr eh schon, andere sind es definitiv wert, weiter verfolgt zu werden – und deswegen möchte ich Euch jeden Tag einen meiner Kooperationspartner vorstellen! Das Quadratratschn-Jahr ist dank Euch wirklich ganz wunderbar gelaufen – und daher möchte ich mich bei Euch von Herzen für die vielen Emails, Kommentare und Likes bedanken; danke auch, dass es durchweg so herrlich friedlich zugeht! Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann fände ich es übrigens ganz toll, wenn Ihr meinen Kooperationspartner auf den sozialen Plattformen ein „Like“ da lasst und einfach ein wenig weiterverfolgt, was diese Unternehmen auch künftig auf die Beine stellen! Auch dafür im Voraus schon ein herzliches Dankeschön!

Mein heutiger Kooperationspartner: das Traditionswirtshaus „Zum Spöckmeier“ am Marienplatz 💜

Das Wirtshaus „Zum Spöckmeier“ liegt zentral in der Münchner Innenstadt: am Marienplatz, um genau zu sein. Diese prominente Lage macht es nicht nur den Touristen, sondern auch uns Einheimischen leicht, auf schnellstem und bestem Wege eine leckere Mahlzeit zu bekommen. Rein in die Bahn, raus aus der Bahn, rein ins Wirtshaus!

Gerade jetzt zur Christkindlmarktzeit ist das Gasthaus „Zum Spöckmeier“ ein idealer Anlaufpunkt, um sich nach einem Bummel über den Weihnachtsmarkt zu stärken und aufzuwärmen. Aber zuvor macht ein Abstecher zum „Spöckmeiers Christkindl Stüberl“ auf dem Christkindlmarkt am Rindermarkt Sinn – denn bereits am Marktstandl mit urigen Feuerstellen könnt ihr ausgewählte Schmankerl aus der hauseigenen Metzgerei sowie Glühbier oder gestacheltes Bier probieren!

Danach heißt es dann „Rein in die gute Stube“ – die Atmosphäre im „Spöckmeier“ ist herrlich urig, gemütlich und trotzdem modern. Genauso stellt man sich ein bayerisches Wirtshaus vor; denn hier liegen Geschichte und Tradition ganz nah mit dem Jetzt zusammen. Das Gasthaus wurde 1450 erstmals geschichtlich erwähnt, und das Team des Spöckmeiers vereint diese lange, bayerische Tradition mit einem modernen Touch: holzvertäfelte Wände, rustikale Tische und bayerische Stilelemente werden gekonnt mit hellen Farben, einladendem, hellen Holz und zeitgemäßem Wirtshausflair verschmolzen.

Im Jahr 2009 übernahm die Familie Stiftl das Wirtshaus und achtet bis heute darauf, die Wirtshaustradition von damals zu wahren. Früher gehörte eine hauseigene Metzgerei zwingend zu einem guten Gasthaus – und beim Spöckmeier ist das auch heute noch so! Damit ist das Gasthaus „Zum Spöckmeier“ übrigens das letzte Gasthaus in der Münchner Innenstadt mit eigener Metzgerei! Sehr zu empfehlen sind die Weißwürste aus der Spöckmeier’schen Produktion – und die kann man nicht nur vor Ort, sondern auch daheim genießen! Also, beim nächsten Stadtbummel daran denken, der Traditionsmetzgerei auch einmal einen Besuch abzustatten!

Aber jetzt zu den allerwichtigsten Wirtshaus-Fakten: Getränke und Speisen. Beim Spöckmeier wird man schnell fündig, denn das Gasthaus bietet für jeden Geschmack und Gaumen eine feine und köstliche Auswahl an Gerichten an. Bereits zum Frühschoppen von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr kann man beim Spöckmeier einkehren (ich erinnere nur zu gerne an die Weißwürste, die wir bereits selbst einem Test unterzogen und für äußerst gut befunden haben!). Von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr gibt es eine Mittagskarte mit ausgewählten, günstigen Mittagsgerichten für 9,90 Euro.

Besonders spannend sind außerdem die „bayerischen Tapas“. Wer sich partout nicht entscheiden kann, der kann sich einfach eine Tapas-Platte zusammenstellen und nach Herzenslust die bayerische Küche probieren. Zum Beispiel gibt es kalte Tapas wie Obazdn, Kartoffelkäse oder Tatar. Bei den warmen Tapas hat man die Wahl zwischen Tafelspitz, Wollwurst, Wiener Schnitzel, Waldschwammerl oder Rösti mit Bratgemüse, um nur einige zu nennen.

Ach ja: feiern kann man beim Spöckmeier übrigens auch! Es gibt drei verschiedene Stuben, die man für seine Feierlichkeiten buchen kann. Behaltet das doch einfach mal für Eure Weihnachtsfeier im Kopf!

Unser heutiger Adventskalender-Gewinn

Unser heutiges Adventskalender-Türchen enthält folgende, gschmackige Überraschung:

💕 ein Gutschein für ein Weißwurstfrühstück für 2 Personen sowie ein Gutschein für ein bayerisches 3-Gänge-Menü im Traditionswirtshaus „Zum Spöckmeier“ (2 Gewinner) 💕

Unsere beiden Gewinner dürfen sich auf einen Gaumenschmaus der Extraklasse freuen! Sowohl das traditionelle Weißwurst-Frühstück (je 2 Weißwürscht‘ mit Brezn und Senf plus je ein Getränk nach Wahl) sowie das bayerische 3-Gänge-Menü (je eine Vorspeise, ein Hauptgericht, ein Dessert und 2 Getränke nach Wahl) werden Euren Magen sehr glücklich machen! Ladet also Eure Partnerin/Euren Partner, die beste Freundin, den Kumpel, die Mama, den Opa oder die Schwester ein und lasst Euch im Traditionswirtshaus „Zum Spöckmeier“ so richtig verwöhnen. PS: die Gutscheine für ein leckeres Essen in uriger Atmosphäre gibt es übrigens als Geschenkidee auch auf der Spöckmeier-Webseite zu erwerben.

Mehr Infos zum Traditionswirtshaus „Zum Spöckmeier“:

Webseite: http://www.spoeckmeier.com

facebook: https://www.facebook.com/spoeckmeier/

Instagram: https://www.instagram.com/zumspoeckmeier/

Foto Copyrights: Stiftl Gastronomie GmbH

