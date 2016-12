3 Essengutscheine + Souvenir vom Hard Rock Cafe

☆🎄🎄Adventskalender-Türchen Nr. 19: ein exklusives, individuell gestaltetes Wiesnhakerl von Andrea Waldecker🎄🎄☆ <3

Mittlerweile is des Markieren vom Maßkruag need nur auf da Wiesn zu am regelrechte Muaß g'worn. Die liabe Andrea gestaltet ihre Wiesnhakerl mit ganz vui Liebe und feschen, teils sogar antiken Elementen. Die Wiesnhakerl san narrisch praktisch, weil's so vui mehr kenna, ois nur den Maßkruag sicher vor Fremden z'bschützn; sie daugn ois Schlüsselanhänger, Taschenhalterung und Befestigung.

Unser Gewinner derf se sei Wiesnhakerl ganz individuell aussuacha - mit seinem Stoff, der ausgewählten Farbe und dem Anhänger hod'a nacha a ganz persönliches Accessoire zur Tracht!

(PS: schaugd's Eich unbedingt des Wiesnhakerl mit der BIERUHR o - des is so sauguad! Und vielleicht no a guads Last-Minute-Geschenk?)

▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Beantwortet mir einfach folgende Frage: wiavui Wiesnhakerl-Kollektionen gibt es? (De Antwort findets ganz easy rot markiert im unten angehängten Artikel)

▲▲▲▲▲▲▲▲▲

<3 Wenn i an Wunsch frei hätt', na warad's schee, wenn'ds der liaben Andrea und ihre Wiesnhakerl a Like auf ihr Seitn duads; na wissd'sd a oiwei B'scheid, wos Neis gibt! <3

Mitmacha kennt's bis heid Omd, der Gewinner werd moang benachrichtigt. Facebook hod nix mit dem G'winnschbui zum doa, lassd's de Leid oiso bittschee in Ruah ;-) - bei Fragen einfach direkt an mi wenden. Alle G'winnschbuibedingungen san im Artikel!

#adventskalender #gewinnspiel #verlosung #wiesnhakerl #wiesn #tracht #trachenaccessoire #bier #maßkrug #bieruhr #bayrischequadratratschn #oktoberfest #accessoire #münchen #bayern

www.bayrische-quadratratschn.de/fesches-trachtenaccessoire-das-wiesnhakerl/ ... mehraweniga

Fesches Trachtenaccessoire: das Wiesnhakerl - Bayrische Quadratratschn bayrische-quadratratschn.de Unser Gewinner erhält ein individuelles Wiesnhakerl, ganz nach seinen Wünschen! Dabei hat der Gewinner die freie Wahl, ob er lieber ein Wiesnhakerl aus Stoff, Samt oder Leder möchte; auch die Anhänger kann er sich frei aussuchen