☆🎄Adventskalender-Türchen Nr. 8🎄☆

Mit Türchen Nr. 8 derf'ma glei zwoa Gewinnern a ordentliche (Gaumen-)Freude bereiten🎉! Im Adventskalender gibt's heid für oan G'winner a Weißwurstfrühstück für 2 Personen (inklusive Brezn, Senf und je a Getränk nach Wahl), für an zwoatn G'winner a boarischs 3-Gänge-Menü (je a Vorspeisn, a Hauptspeisn und a Dessert sowie je zwoa Getränke nach Wahl) im Traditionswirtshaus Zum Spöckmeier!



Zentral gelegen am Marienplatz is das Wirtshaus "Zum Spöckmeier" a sauguada Anlaufpunkt - und des need nur für Touristen! Grod für uns "Einheimische" gibt's jede Menge köstliche Schmankerl, herrliche Gerichte, spitzen Weißwürscht ... und des ois in uriger Atmosphäre und betreut von am ganz am liabn Team! Unsere zwoa Gewinner derfn je zu zwoat zum Schlemmen vorbeikemma! (PS: beim Spöckmeier griagd ma a Gutscheine - guade Geschenkidee und amoi wos anders und wos richtig Guads unterm Weihnachtsbaum!) (PPS: da Spöckmeier hod a grod a Standl aufm Christkindlmarkt am Rindermarkt - und da gibt's B'sonderheitn wia g'stachlts Bier oder Glühbier!)

**********

➡ Teilnehmen am G’winnschbui is ganz einfach. Beantwortets ma einfach foigende Frogn: wann wurde das Traditionswirtshaus Zum Spöckmeier zu erstn Moi g'schichtlich erwähnt?? (De Antwort findet ihr im unten o'ghängtn Artikel) ⬅

Wennd's megds, dad's mi narrisch gfrein, wend's dem lieben Team vom Zum Spöckmeier a a Like do lassds, na seht's a imma, wenns wos Neis gibt!

***********

Eure Antwort kennts ma einfach als Kommentar, als persönliche Nachricht oder ois Email durchschicka. Des G'winnschbui laffd bis heid omds um 20 Uhr.

Der Gewinner werd dann ausg'lost und benachrichtigt. Facebook hod nix mit dem G'winnschbui zum doa, lassds de Leid oiso in Ruah und schreibt's direkt mir bei Frogn. (Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr im Artikel).

Und jetzad: vui Schbass und vui Glück! 🍀

#münchen #adventskalender #zumspöckmeier #traditionswirtshaus #wirtshausmünchen #essengeheninmünchen #gutschein #bayern #geschenktipp #verlosung #gewinnspiel #bayrischequadratratschn

