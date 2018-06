2019 im Deutschen Theater: LIDO DE PARIS – THE LEGEND

DIE TRAUMFABRIK VON FRANCO DRAGONE

Die Produktion The Legend entsteht in der Traumfabrik von Franco Dragone und dessen Team. Der weltweit erfolgreiche Produzent kreierte und produzierte nicht nur das aktuelle Lido-Programm „Paris Merveilles“, sondern machte sich weltweit auch mit anderen Shows der Superlative einen Namen. Mit Produktionen wie „The Han Show“ und „The House of Dancing Waters“ in China, „Le Reve“ in Las Vegas, der neuen Show „La Perle“ in Dubai und diversen Shows, die Dragone für den Cirque du Soleil produziert hat, gelingt es ihm immer wieder, neue Maßstäbe zu setzen. „Mein Ziel ist eigentlich immer dasselbe“, erklärt er. „Ich möchte den Zuschauer aus seinem Alltag entführen und jeden an meinem Traum teilhaben lassen.“