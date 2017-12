2 Trachten-Schmucksets von „Fesch mit Trash“ zu gewinnen

Herzlich willkommen beim „Quadratratschn“-Adventskalender 2017! Auch in diesem Jahr freue ich mich wieder narrisch, tolle Kooperationspartner am Start zu haben … einige kennt Ihr eh schon, andere sind es definitiv wert, weiter verfolgt zu werden – und deswegen möchte ich Euch jeden Tag einen meiner Kooperationspartner vorstellen! Das Quadratratschn-Jahr ist dank Euch wirklich ganz wunderbar gelaufen – und daher möchte ich mich bei Euch von Herzen für die vielen Emails, Kommentare und Likes bedanken; danke auch, dass es durchweg so herrlich friedlich zugeht! Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann fände ich es übrigens ganz toll, wenn Ihr meinen Kooperationspartner auf den sozialen Plattformen ein „Like“ da lasst und einfach ein wenig weiterverfolgt, was diese Unternehmen auch künftig auf die Beine stellen! Auch dafür im Voraus schon ein herzliches Dankeschön!

Mein heutiger Kooperationspartner: Fesch mit Trash 💜

Von den lieben Mädels von „Fesch mit Trash“ habt Ihr ja mittlerweile auf meiner Seite schon einiges gehört. Ich bin riesengroßer Fan ihrer Produkte – und trage den liebevoll hergestellten Schmuck so gut wie täglich. Selten bin ich so oft auf Schmuck angesprochen worden, wie auf die Kreationen von „Fesch mit Trash“ – und das liegt zum einen an der wirklich witzigen Idee, Schmuck aus Kronkorken herzustellen, und zum anderen daran, dass Ohrringe, Ketten und Pins einfach DER Hingucker sind … egal, ob zu Tracht oder zum Alltagsoutfit.

Die Liebe zu Brauchtum, Dialekt und natürlich auch unserem flüssigen Gold, dem Bier, steckt in jedem Schmuckstück. Das „Fesch mit Trash“-Team veredelt Kronkorken und stellt daraus wunderschöne, individuelle Schmuckstücke wie Ohrringe, Ringe, Ketten, Charivaris und Pins her. Die Auswahl für den Kunden ist dabei riesig: es gibt kaum eine Biermarke, die bei den fleißigen Mädels nicht zu Schmuck verarbeitet wird. Ich mag besonders die Kettenanhänger, die aus Korken der Privaten Brauerei Bad Reichenhall gemacht werden: jeden Kronkorken ziert ein Edelweiß; und zum Dirndl sieht das einfach sensationell aus. Meine absoluten Favoriten sind aber die Schmuckstücke, die aus den Kronkorken von „Crew Republic“ entstehen: mittlerweile kann ich gar nicht mehr mitzählen, wie oft ich schon auf meine Ohrringe und Kettenanhänger mit dem frechen Münchner Kindl angesprochen wurde.

Der Schmuck von „Fesch mit Trash“ ist übrigens auch herrlich wandelbar. Die Charivari-Kette beispielsweise kann entweder als prachtvolles Collier am Hals oder eben als Charivari am Dirndl getragen werden. Je nach Lust und Laune kann man die Anhänger austauschen, neue und andere Biermarken zusätzlich anbringen und so ein einzigartiges Unikat zaubern!

Als Geschenkidee sind die perfekt verarbeiteten Schmuckstücke übrigens ideal: egal, ob für Mann oder Frau – im Shop findet sich für jeden Geschmack und Bierliebhaber das passende Lieblingsteil.

Unser heutiger Adventskalender-Gewinn

Unser heutiges Adventskalender-Türchen enthält folgende, supercoole Überraschung:

💕 2 Schmucksets, je bestehend aus Ohrringen, Kettenanhänger und Kette von „Fesch mit Trash“ (2 Gewinner) 💕

Mit diesen Schmucksets seid Ihr DER Hingucker – nicht nur zur Wiesn-Zeit! Jedes der Sets besteht aus passenden Ohrringen, einem Kettenanhänger sowie einer Kette, deren Länge sich unsere Gewinner gerne aussuchen dürfen. Zur Verlosung steht ein Set mit Münchner Kindl-Motiv sowie ein Set mit Edelweiß-Motiv. Jedes Set hat einen Wert von 52,80 Euro.

Ob als Geschenk oder als Zuckerl für Euch selbst: mit dem Schmuck von „Fesch mit Trash“ seid ihr modisch total up to date! Und ich kann euch garantieren: so oft seid ihr noch nie auf Schmuck angesprochen worden … ein Selbsttest auf diversen Festln hat dies einstimmig ergeben.

▶ Teilnehmen ist ganz einfach. Beantwortet mir folgende Frage: welches Schmuckset würdet ihr gerne gewinnen (Edelweiß oder Münchner Kindl)?

Schreibt mir dann einfach eine Email mit Eurer Antwort. Oder schreibt mir eine private Nachricht auf Instagram oder Facebook. Noch einfacher: kommentiert die Beiträge auf Facebook, Instagram oder Twitter mit Eurer Antwort. Alle Kommentare, Emails und Nachrichten gehen in die Verlosung mit ein. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr HIER. ◀

Mehr Infos zu „Fesch mit Trash“:

Webseite: chttp://www.fesch-mit-trash.de

facebook: http://www.facebook.com/Feschmittrash/?fref=ts

Instagram: http://www.instagram.com/feschmittrash/

Foto Copyrights: Fesch mit Trash

Disclaimer: bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.