2 Tickets für „Rock meets Classic“ zu gewinnen

Herzlich willkommen beim „Quadratratschn“-Adventskalender 2017! Auch in diesem Jahr freue ich mich wieder narrisch, tolle Kooperationspartner am Start zu haben … einige kennt Ihr eh schon, andere sind es definitiv wert, weiter verfolgt zu werden – und deswegen möchte ich Euch jeden Tag einen meiner Kooperationspartner vorstellen! Das Quadratratschn-Jahr ist dank Euch wirklich ganz wunderbar gelaufen – und daher möchte ich mich bei Euch von Herzen für die vielen Emails, Kommentare und Likes bedanken; danke auch, dass es durchweg so herrlich friedlich zugeht! Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann fände ich es übrigens ganz toll, wenn Ihr meinen Kooperationspartner auf den sozialen Plattformen ein „Like“ da lasst und einfach ein wenig weiterverfolgt, was diese Unternehmen auch künftig auf die Beine stellen! Auch dafür im Voraus schon ein herzliches Dankeschön!

Mein heutiger Kooperationspartner: Rock meets Classic (gesponsert von Rosenheim Rocks) 💜

Die Erfolgsgeschichte geht weiter! Nach acht erfolgreichen Jahren, über 500.000 begeisterten Besuchern in 5 Ländern und internationalen Top-Künstlern wie Ian Gillan (Deep Purple), Alice Cooper, Don Felder (Eagles), Steve Lukather (Toto), Joey Tempest (Europe) oder Midge Ure (Ultravox) geht Rock meets Classic 2018 in eine weitere, spektakuläre Runde! Am 15. April 2018 gastiert erneut die Creme de la Creme der Rockmusik in der Münchner Olympiahalle. Dieses Mal mit dabei:

von STATUS QUO: Francis Rossi

von GOTTHARD: Leo Leoni & Nic Maeder

von SUPERTRAMP: John Helliwell & Jesse Siebenberg

von THE HOOTERS: Eric Bazilian

von SAGA: Michael Sadler

& The Mat Sinner Band with the RMC Symphonie Orchestra

Die Konzertreihe „Rock meets Classic“ vereint die Größen der Rockmusik auf einer Bühne – unterstützt werden sie dabei von einem Symphonie-Orchester sowie einer Rockband. Im Jahr 2018 stellt die Veranstaltungsreihe außerdem ein Novum auf die Beine: erstmalig geht „Rock meets Classic“ mit eigenen klassischen Musikern, dem 40-köpfigen RMC Symphony Orchestra, auf Tour. Der musikalische Leiter, Mat Sinner, erklärt: „Das neue Orchester ist ein wichtiger Schritt in eine ganz neue Richtung. Damit binden wir die Musiker noch mehr in unser Konzept, Show und die RMC-Familie ein.“

Das Showkonzept von „Rock meets Classic“ kommt nicht nur bei den langjährigen Fans gut an – Besucher, die das erste Mal bei einem der Konzerte dabei waren, schwärmen in den höchsten Tönen und versichern ein wunderbares Erlebnis mit jeder Menge Gänsehaut-Momenten!

Unser heutiger Adventskalender-Gewinn

Unser heutiges Adventskalender-Türchen enthält folgende, musikalische Überraschung:

💕 2 Tickets für die Rockshow des Jahres „Rock meets Classic“ (1 Gewinner) 💕

Am 15.04.2018 wird die Olympiahalle so richtig gerockt! Das Rockkonzert ist nicht nur für eingefleischte Rocker etwas, sondern für jeden, der Musik liebt! Schnappt Euch also Euren Lieblingsmenschen und macht ihm mit diesem besonderen Konzert eine Freude!

▶ Teilnehmen ist ganz einfach. Beantwortet mir einfach folgende Frage: nennt mir eine der Bands, deren Künstler beim „Rock meets Classic“ 2018 zu sehen sein werden!

Schreibt mir dann einfach eine Email mit Eurer Antwort. Oder schreibt mir eine private Nachricht auf Instagram oder Facebook. Noch einfacher: kommentiert die Beiträge auf Facebook, Instagram oder Twitter mit der richtigen Antwort. Alle Kommentare, Emails und Nachrichten gehen in die Verlosung mit ein. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr HIER. ◀

Mehr Infos zum Konzert „Rock meets Classic“:

Webseite: http://www.rockmeetsclassic.de

facebook: https://www.facebook.com/RockMeetsClassic/

Foto Copyrights: Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH

Disclaimer: bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.