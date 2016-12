2 Tickets für das Musical „Addams Family“ im Deutschen Theater

Herzlich willkommen beim „Quadratratschn“-Adventskalender 2016! Auch in diesem Jahr freue ich mich wieder narrisch, tolle Kooperationspartner am Start zu haben … einige kennt Ihr eh schon, andere sind es definitiv wert, weiter verfolgt zu werden – und deswegen möchte ich Euch jeden Tag einen meiner Kooperationspartner vorstellen! Das Quadratratschn-Jahr ist dank Euch wirklich ganz wunderbar gelaufen – und daher möchte ich mich bei Euch von Herzen für die vielen Emails, Kommentare und Likes bedanken; danke auch, dass es durchweg so herrlich friedlich zugeht, dass keiner schimpft und alle – um es mit Haindling zu sagen – „freindlich“ zueinander sind! Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann fände ich es übrigens ganz toll, wenn Ihr meinen Kooperationspartner auf den sozialen Plattformen ein „Like“ da lasst und einfach ein wenig weiterverfolgt, was diese Unternehmen auch künftig auf die Beine stellen! Auch dafür im Voraus schon ein herzliches Dankeschön!

Mein heutiger Kooperationspartner: Das Deutsche Theater 💜

Ich LIEBE das Deutsche Theater! Nicht nur, dass es alleine von der Location und den Räumlichkeiten her wunderschön ist – hier gibt es so viel Kultur, Theater, Musicals und Veranstaltungen, die einem immer wieder das Herz aufgehen lassen! Seit 1896 bietet die „Bühne der Stadt“ den Münchner ein buntes Potpourri aus spannenden Inszenierungen, tollen Bühnenbildern und herausragenden Künstlern.

Es macht also Sinn, sich immer einmal wieder über die bevorstehenden Events und Produktionen des Deutschen Theaters schlau zu machen – sonst verpasst man womöglich schöne Highlights! Vor ein paar Tagen durfte ich mir das Musical „Tanz der Vampire“ ansehen und bin übrigens immer noch total begeistert: das Bühnenbild ist so aufwendig und toll gestaltet, die Kostüme sind überragend und die Darsteller bombastisch. Wenn ihr also noch ein Weihnachtsgeschenk sucht: „Tanz der Vampire“ läuft noch bis zum 15. Januar!

Ab dem 27. Januar läuft die Ballsaison im Deutschen Theater – zur Faschingszeit verwandelt es sich alljährlich also auch zu Münchens größtem und schönstem Ballhaus. Die Bälle sind mehr als empfehlenswert und bieten für jeden Geschmack das passende Programm. Festlich gedeckte Tafeln, ein großes Tanzparkett und erstklassige Orchester machen die Bälle im Deutschen Theater zu einem einmaligen Highlight! In Kombination mit Silber- und Barocksaal entsteht eine echte Flaniermeile für rauschende Feste. Die beliebten Bühnenterrassen bieten den Gästen die Möglichkeit, auf der Bühne und hinter dem Orchester Platz zu nehmen und so einen grandiosen und einzigartigen Blick in den Saal und auf das Tanzparkett zu haben (denn wer kann schon behaupten, mal AUF der Bühne des Deutschen Theaters diniert zu haben?!).

Insgesamt 18 Bälle stehen in der Ballsaison 2017 auf dem Programm. Los geht es gleich mit einer besonders schönen Tanzveranstaltung am 27. Januar 2017: der „Oide Wiesn Bürgerball“, der gemeinsam mit dem Münchner Festring aus der Taufe gehoben wurde. Diesen Ball kann ich Euch wärmstens empfehlen – ich war selbst schon dort und habe es genossen, auch außerhalb der Oktoberfest- und Volksfestzeit endlich mal wieder meine Tracht auszuführen.

Weitere Empfehlungen sind der „ball.total“, den das Deutsche Theater gemeinsam mit dem GOP Varieté Theater veranstaltet sowie der „Ball der Sterne“, bei dem die Münchner Symphoniker die Tanzmusik spielen. Lustig und ausgelassen wird es beim „Karneval wie dazumal“, bei dem man sich in ein kreatives Kostüm werfen kann.

Mit dem Aschermittwoch endet dann auch die Ballsaison – und danach stehen wieder viele tolle Shows auf dem Programm. Vom 05. bis 08. März beispielsweise gibt sich das „Rat Pack“ die Ehre – gesungen und verkörpert von Rea Garvey, Xavier Naidoo, Sasha und Michael Mittermeier! Vom 14. bis 26. März wird es dann skurril-liebenswert: die Addams Family kommt ins Deutsche Theater!

Vom 28. März bis 09. April kommen Fans und Liebhaber der Musik von Michael Jackson auf ihre Kosten: mit „Thriller“ präsentiert die Bühne der Stadt eine Hommage an das gewaltige, musikalische Erbe des Ausnahmekünstlers.

Unser heutiger Adventskalender-Gewinn

Unser heutiges Adventskalender-Türchen enthält folgende, tolle Überraschung:

💕 2 Tickets für das Musical „Addams Family am Donnerstag, den 16.03.2017 um 19:30 Uhr! 💕

Die bizarre und wundervoll teuflische Addams-Familie erwacht zu neuem Leben! Die Musicalkomödie mit Musik und Songtexten von Andrew Lippa und dem Buch von Marshall Brickman und Rick Elis erlebte 2010 ihre erfolgreiche Broadway Premiere und wurde dort weit mehr als 700 Mal gespielt. Die Charaktere basieren auf den legendären Cartoons von Charles Addams. Die auch in Deutschland sehr beliebte Fernsehserie und diverse Kinoverfilmungen machen die sympathischen Grufties seit Jahrzehnten und Generationen zu Kultfiguren. Unser Gewinner darf sich auf einen schönen Abend (am 16.03.2017) mit Begleitung freuen!

▶ Teilnehmen ist ganz einfach. Beantwortet mir einfach folgende Frage: wie viele Tanzbälle finden im Jahr 2017 im Deutschen Theater statt?

Schreibt mir dann einfach eine Email mit Eurer Antwort. Oder schreibt mir eine private Nachricht auf Instagram oder Facebook. Noch einfacher: kommentiert die Beiträge auf Facebook, Instagram oder Twitter. Alle Kommentare, Emails und Nachrichten gehen in die Verlosung mit ein. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr HIER. ◀

