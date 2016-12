2 Drei-Tages-Tickets für das Brass Wiesn Festival

Herzlich willkommen beim „Quadratratschn“-Adventskalender 2016! Auch in diesem Jahr freue ich mich wieder narrisch, tolle Kooperationspartner am Start zu haben … einige kennt Ihr eh schon, andere sind es definitiv wert, weiter verfolgt zu werden – und deswegen möchte ich Euch jeden Tag einen meiner Kooperationspartner vorstellen! Das Quadratratschn-Jahr ist dank Euch wirklich ganz wunderbar gelaufen – und daher möchte ich mich bei Euch von Herzen für die vielen Emails, Kommentare und Likes bedanken; danke auch, dass es durchweg so herrlich friedlich zugeht, dass keiner schimpft und alle – um es mit Haindling zu sagen – „freindlich“ zueinander sind! Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann fände ich es übrigens ganz toll, wenn Ihr meinen Kooperationspartner auf den sozialen Plattformen ein „Like“ da lasst und einfach ein wenig weiterverfolgt, was diese Unternehmen auch künftig auf die Beine stellen! Auch dafür im Voraus schon ein herzliches Dankeschön!

Mein heutiger Kooperationspartner: das Brass Wiesn Festival 💜

Hach, die Brass Wiesn! Das Brass Wiesn Festival (04. – 06. August 2017) vereint so ziemlich alles, was das bayerische Lebensgefühl ausmacht: beste Stimmung, Bierzelte und Hütten, Heuballen und Trachten … und natürlich vor allem a g’scheide boarische Musi! „Das Blasmusik-Festival“ nennen es die Veranstalter auf der Webseite; aber das Festival ist so viel mehr als nur Blasmusik. Ganz ehrlich: das Brass Wiesn Festival ist für mich definitiv das Highlight des Jahres, denn es bringt Tradition und bayerische Kultur mit einem modernen und jungen Lebensgefühl zusammen.

Das Brass Wiesn Festival bedeutet drei Tage Stimmung und Heimatgefühl pur. Gefeiert wird von früh bis spät – ob vor der Hauptbühne, im Bierzelt, in den Almhütten oder auf den Campingflächen. Der angrenzende Echinger See bietet bei schönem Wetter außerdem die Möglichkeit, sich abzukühlen und zwischen den Konzerten ein wenig auf einer Luftmatratze auszuruhen. Kunterbunte Vielfalt ist das Motto der Brass Wiesn – ob musikalisch, kulinarisch oder in Sachen Bekleidung. Dirndl und Lederhose sind keineswegs Pflicht, machen aber beim Festival nach meiner eigenen Erfahrung am meisten Spaß. Da wird im Sommerregen getanzt und gesungen, da werden neue Freundschaften auf dem Campingplatz geschlossen und noch bis spät in die Nacht geratscht und gefeiert.

An den zwei ersten Festivaltagen werden übrigens alle Bühnen bespielt – das Line-Up folgt im Laufe der nächsten Wochen und Monaten – schaut also immer mal auf der Webseite der Brass Wiesn vorbei. Einige Acts sind aber schon sicher – und das freut auch mich persönlich ganz wahnsinnig: Haindling, die Kapelle Josef Menzl oder Koflgschroa sind am Start! Am Sonntag folgt dann noch ein traditioneller Frühschoppen mit Blasmusi, Weißwurstfrühstück und bayerischer Brotzeit.

Wer gerne auf dem Gelände übernachten möchte, dem möchte ich ganz besonders die Hütten ans Herz legen – das sieht so urig und gemütlich aus! Stellplätze für Zelte, Wohnwägen und Wohnmobile sind freilich auch verfügbar – und auf dem Campinggelände könnt ihr auch grillen.

Ich bin schon sehr gespannt, welche Bands dieses Jahr noch ins Line-Up kommen werden – nachdem das Line-Up der letzten Jahre aber immer super war, bin ich mir sicher, dass es auch dieses Jahr wieder so werden wird. Natürlich steht auf der Brass Wiesn die Blasmusik im Vordergrund. Allerdings darf diese in ihren unterschiedlichsten Facetten präsentiert werden. Egal ob traditionell, etwas hipper, bluesig oder international, hier ist alles erlaubt, was Spaß macht.

Wer Lust auf Neues hat, der ist auf der Brass Wiesn genau richtig. Jedes Jahr treten Gruppen auf, die bislang noch niemand kannte, und die sich als Perlen der Blasmusik entpuppten.

Unser heutiger Adventskalender-Gewinn

Unser heutiges Adventskalender-Türchen enthält folgende, tolle Überraschung:

💕 2 Drei-Tages-Tickets für das wunderbare Brass Wiesn Festival 💕

Feiert gemeinsam mit einer Freundin, eurem Kumpel oder dem Partner/der Partnerin ein Festival der besonderen Art – drei Tage Lebensfreude pur, drei Tage Heimatgefühl und bayerische Musik. Entdeckt Newcomer, lauscht alten Musik-Hasen, sitzt am Lagerfeuer und genießt leckere Schmankerl. In Kooperation mit dem Brass Wiesn Festival könnt Ihr zwei Drei-Tages-Tickets für das heißbegehrte Festival absahnen!

▶ Teilnehmen ist ganz einfach. Beantwortet mir einfach folgende Frage: Wann findet das Brass Wiesn Festival im Jahr 2017 statt?

Schreibt mir eine Email mit Eurer Antwort. Oder schreibt mir eine private Nachricht auf Instagram oder Facebook. Noch einfacher: kommentiert die Beiträge auf Facebook, Instagram oder Twitter. Alle Kommentare, Emails und Nachrichten gehen in die Verlosung mit ein. Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr HIER. ◀

Foto Copyrights: Brass Wiesn Festival

Disclaimer: bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.