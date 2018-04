“KAWUMM” im GOP Varieté-Theater München

KAWUMM – die wundersame Geschichte vom dicken Mann, der beinahe nichts konnte

Die neue Show im GOP Varieté München vom 10. Mai bis 22. Juli

Schon Albert Einstein wusste: “Fantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.” Was wären wir also ohne Fantasie? Die Varieté-Show “KAWUMM”, die vom 10. Mai bis 22. Juli 2018 im GOP Varieté-Theater München zu erleben ist, erzählt eine Geschichte vom Überleben in der Tristesse des Alltags durch die Macht der Fantasie: Herr Mutzmann ist ein immer pflichtbewusster, ordentlicher und pünktlicher Buchhalter – gefangen zwischen Aktenzeichen und Zahlen. Um seinem faden Trott zu entkommen, hat er eine einfache, aber clevere Idee entwickelt. Er ordnet jeder Zahl, die ihm begegnet, eine Bedeutung zu: ein Gefühl, eine Farbe, ein Ereignis, einen Namen, einen Ort. Somit entstehen vor seinem inneren Auge immer neue Wunderwelten und Abenteuer, in denen er sich verlieren kann. Eines Tages macht es KAWUMM und wie ein Schlag trifft Herrn Mutzmann seine ganz eigene, heldenhafte Geschichte, die immer tief in ihm schlummerte – eine bilderbuchartige Geschichte voll von Weisheiten, starken Frauen, akrobatischen Prinzen und bezaubernden, körperlichen Wundern.

Markus Pabst, “the Godfather of Varieté”, erhebt sich anlässlich der GOP Show “KAWUMM” nach 25 Jahren aus dem Regiestuhl und tritt als Herr Mutzmann wieder selbst auf die viel zitierten Bretter, jedoch nicht ohne beste Gesellschaft: Die Collins Brothers beispielsweise bestechen mit schwarzem Anarcho-Humor und finden den Nährboden ihrer Comedy im Irrsinn des menschlichen Daseins. Musiker und Moderator Jack Woodhead ist ein wahrer Paradiesvogel, ein menschliches Gesamtereignis, von dem man so schnell nicht lassen kann. Ebenfalls musikalisch beeindruckt Ye Fei, wenn er beispielsweise Puccinis “Nessun dorma” anstimmt. Nachhaltigen Eindruck hinterlässt auch das Duo Sienna, das am Vertical Pole und im Luftring das ganze Spektrum weiblicher Power und Ästhetik zeigt. Ebenfalls in luftige Höhen zieht es Anna Shvedkova, die am Trapez bezaubert. Außerdem beeindruckt sie wundervoll elegant und auf einem überaus hohen Niveau gemeinsam mit Saleh Prinz Yazdani in einer Partnerakrobatik. Letzterer zeigt zudem noch einen kunstvollen Handstand-Act. Sehr poetisch und zugleich modern ist die Jonglage, mit der Donial Kalex das Publikum zu überzeugen weiß. Und last but not least begeistert schließlich auch noch Alessandro Di Sazio als Tänzer und Akrobat am Chinese Pole.

“KAWUMM” vom 10. Mai bis 22. Juli 2018 im GOP Varieté-Theater München.

Eintrittskarten für die Show kosten 44 Euro, inklusive einem Menü ab 64 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre zahlen 15 Euro, Schüler/Studenten/Azubis bis 27 Jahre zahlen 25 Euro.

Anlässlich der Bayerischen Pfingstferien hat vom 19. Mai bis 3. Juni 2018 ein Kind bis 14 Jahre, das in Begleitung eines regulär zahlenden Erwachsenen die Show “KAWUMM” besucht, freien Eintritt.

Showtime ist mittwochs bis freitags um 20 Uhr, samstags um 17.30 und 21 Uhr, sonn- und feiertags um 14.30 und 18.30 Uhr. Tickets und Gutscheine unter (089) 210 288 444 oder variete.de!

Foto: Carolin Saage