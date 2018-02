Weltfrauentag: Kulturprogramm mit über 70 Veranstaltungen

+ + + #AufAnRatsch mit dicht & ergreifend 🎤 + + +

Am 02.03.2018 erscheint ihr neis Album "Ghetto mi nix o" - i hob de Burschn vo dicht & ergreifend zum Interview droffa und mit eana übers Album, de Tour (am 16.03. übrigens in München!) und jede Menge anderes Zeigl g'ratscht. Wia de zwoa ihr Gäid verdiena, woher de Ideen für de Videos kemman und ob's des Jahr no Urlaub machan, hob i a no rausgriagd. Schaugds nei - dad uns gfrein!

‼‼‼UND: Album kaffa! Ihr macht's so vui Quatsch mit Eurem Diridari, duad's des amoi liaba in guade, boarische Musi investieren! 😜‼😜

www.bayrische-quadratratschn.de/ghetto-mi-nix-o-doch-dicht-ergreifend-im-interview/ ... mehraweniga

