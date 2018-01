HOCHZEITSTAGE 2018: Das Top-Messe-Event für Brautpaare & Co.

Am Wochenende vom 13. bis 14. Januar 2018 wird das MOC in München in eine romantische Hochzeitswelt verwandelt. Die beliebte Publikumsmesse HOCHZEITSTAGE präsentiert alle Zutaten für Brautpaare, die ihren persönlichen Hochzeitstraum verwirklichen wollen: Inspirationen, Trends sowie Must-haves für die Planung, Vorbereitung und natürlich für den Hochzeitstag selbst.

Ein besonderes Informations- und Shopping-Erlebnis

Regionale und überregionale Experten und Hochzeitsprofis präsentieren Produkte und Serviceleistungen rund um den großen Tag. Ob pompös oder schlicht, traditionell oder modern, die Auswahl ist vielfältig: Braut- und Herrenmode, Eheringe, Locations, Beauty und Styling, DJs oder Live-Bands, Dessertvariationen und Hochzeitstorten, Dekorationsideen, Blumenschmuck und vieles mehr. Alle, die das Besondere suchen, können hier gerne ausprobieren, direkt bestellen oder shoppen.

Gewinnspiele, kreative Programmpunkte und Service

Für Besucher wird es an beiden Messetagen interessante und sogar interaktive Programmpunkte geben: DIY-Workshops, Kinderbetreuung oder attraktive Gewinne. Alle Informationen sowie Tickets im Vorverkauf gibt es online unter http://hochzeitstage.de/daten-und-fakten-muenchen/highlights-muenchen/

Highlights

Auch 2018 bieten die HOCHZEITSTAGE in München wieder attraktive Highlights an:

Beauty and Wellness NH – Make-up und Haarstyling

Am Stand der Beauty and Wellness NH haben Besucherinnen die Möglichkeit, sich vor Ort gegen eine kleine Gebühr schminken und stylen zu lassen. Individuelle Fragen zu den Beauty and Wellness-Leistungen können am Stand in der entspannten Lounge-Ecke mit einem Glas Sekt oder Kaffee besprochen werden.

An alle Bräute, die in Tracht heiraten möchten: Es gibt ein Hochzeitsdirndl-Unikat im Wert von 300 Euro zu gewinnen! Diese besonderen Hochzeitsdirndl lassen jede Braut strahlen. Am Stand von Dirndl Liebe wird an jedem Messetag ein Gutschein im Wert von 300 Euro für ein Hochzeitsdirndl Unikat verlost. www.dirndl-liebe.de

Eventdekoration Wiesent steht für umfangreichen Service, die schönsten Trends und außergewöhnliche Dekorationsideen, die den großen Tag unvergesslich machen. Mit viel Glück können die Besucher Gutscheine im Wert von 150 Euro gewinnen. Knackt den Tresor mit dem richtigen Code. Mehrfach-Gewinne möglich! Teilnahmekarten sind am Messestand von Eventdekoration Wiesent erhältlich.

Event to Rent stellt erstmalig ihre kleine, fahrbare und flexible Bar vor – die AperoApe. Der Kleintransporter APE 50 der Firma Piaggio bringt den Hochzeitsgästen den Aperitif – entsprechend dem italienisch-bayrischen Lebensgefühl – stilgerecht an den Lieblingsplatz im Freien.

Vor dem Standesamt, vor der Kirche oder an jedem anderen beliebigen Ort öffnet die AperoApe die Pforten und empfängt das Brautpaar sowie deren Gäste mit Getränken und kleinen Snacks.

Besucher der Hochzeitstage haben jetzt die Gelegenheit, sich einen Platz an der AperoApe zu sichern.

Am Stand von Event to Rent haben die Besucher der Messe die Möglichkeit, sich als erstes live ein Bild von diesem fahrbaren Highlight zu machen und sich bei einem Glas Prosecco zu den verschiedenen Einsatzmöglichkeiten beraten zu lassen.

Mit dem richtigen Dreh haben Besucher die Chance, am Stand des beliebten Hochzeitsplaner-Magazins tolle Preise zu gewinnen.

Auch dieses Jahr wird am Messestand der Hobbygoldschmiede Kargus wieder fleißig geschmiedet. An einem Goldschmiedetisch wird das Team der Hobbygoldschmiede für jeden Interessierten einen Silberring zur Vorführung schmieden. Es wird geklopft, gelötet, geschmirgelt und poliert.

Bei der Vereinbarung eines kostenlosen und unverbindlichen Beratungstermins in der „Hobbygoldschmiede-Werkstatt“ darf der Ring auch mitgenommen werden und schon mal als Platzhalter dienen, bis der Trauring fertig ist.

Ob klassisch, vintage oder verspielt – wählt aus unterschiedlichen Designs, Papieren und Farben, denn jede Hochzeit ist ganz individuell.

Die Kartenmacherei steht für die Freude an einzigartigen Grußkarten für die besonderen Momente. Bei der Kartenmacherei gibt es keine Standards, denn es wird viel Wert auf außergewöhnliche Designs, herausragende Qualität und eine einfache Bestellung gelegt. www.kartenmacherei.de

Die Erwachsenen können in diesem Jahr entspannt über die Messe laufen. Für das Wohlergehen der Kleinsten wird gesorgt.

Auf den Hochzeitstagen München besteht die Möglichkeit eine kostenlose Kinderbetreuung in Anspruch zu nehmen, mit viel Spiel-, Spaß-, und Bewegungsangeboten. Diese befindet sich vor dem Eingang in Halle 2.

Die Besucher erwartet am Stand von Milch und Schokolade ein Gewinnspiel in Form eines Speedshootings im Wert von 550 Euro.

Jeder der teilnehmen möchte, lässt sich am Stand fotografieren und trägt sich anschließend in die Gewinnspielliste ein. Hier ist jeder ein Gewinner, denn alle Teilnehmer bekommen ihr Bild per Mail geschickt.

Ein weiteres Highlight ist das Slow Motion-Video, das Bewegungen in Zeitlupe von den Besuchern aufnimmt. https://youtu.be/6Aw9WmGshDk

Auch in diesem Jahr besteht wieder die Möglichkeit, sein individuelles Ringkissen zu gestalten. Wo? Direkt auf den Hochzeitstagen am Stand von RingkissenShop.com.

Ein Glas in der Hand und sich zuprosten: Sparkling Event verlost unter allen Teilnehmern einen Hochzeitsempfang mit Prosecco. Gewinnspielkarten hierfür sind am Stand zu finden.

Ob Hochzeitspapeterie, Blumendekoration oder Gastgeschenke; freundliche, professionelle Beratung und passende Angebote – Traumkarten-MK macht Träume wahr.