Tickets für das Konzert von Claudia Koreck zu gewinnen!

Am 15.11.2017 spielt Claudia Koreck im Münchner Freiheiz. Am Start ist sie mit ihrem neuen Album Holodeck, das sie sowohl auf bairisch als auch auf englisch aufgenommen hat. Und soviel kann ich Euch schon verraten: die Konzerte von Claudia sind immer einen Besuch wert! Und deswegen verlosen wir 2×2 Tickets für das lange erwartete Konzert!

Zehn Jahre nach ihrem Debüt „Fliang“ zeigt sich Claudia Koreck in neuem Gewand: zweisprachig, mit internationalem Sound und einem Staraufgebot an Musikern, die an der Entstehung von „Holodeck“ mitwirkten. Nach sechs Studioalben, einer Top-10-Platzierung, unzähligen Konzertreisen und einer Support- Tournee für die legendären Eagles war für die inzwischen zweifache Mutter Claudia Koreck der Moment gekommen, eine Zäsur vorzunehmen.Mit dem gleichen Selbstbewusstsein, mit dem sie vor zehn Jahren die Szenerie betrat, präsentiert sich nun die neue Claudia Koreck: weltoffen und bodenständig zugleich, stark und zerbrechlich. Eine Frau, die immer noch gerne träumt, die aber auch zweifelt und hadert. Und mit Holodeck ihr siebtes Studioalbum veröffentlicht hat.

Claudias Holodeck ist voller musikalischer Überraschungen: Die meisten ihrer neuen Songs schrieb sie dieses al auf bairisch UND englisch, manchmal wechselt sie sogar innerhalb eines Songs. Da bekanntlich jeder Sprache ein eigener Klang innewohnt, wundert es nicht, dass die englischen Songs ein völlig anderes Flair entfalten. Claudia Korecks Phrasierung der englischen Texte geben den Songs eine ganz neue Richtung, einen internationalen Sound. Wüsste man nicht, dass die Stimme der gebürtigen Südbayerin gehört, könnte man sie problemlos im Singer-Songwriter-Paradies Kalifornien verorten. Und das ist kein Zufall, hat sie doch den größten Teil der Songs mit hochkarätigen Musikern aus der Musikszene in Los Angeles aufgenommen.

Auch für ihre künftigen Konzerttourneen dürften spätestens jetzt sämtliche Schranken fallen: Mit „Holodeck“ ist der Weg frei für die großen internationalen Bühnen und Festivals. Getreu dem Motto, das sie schon als 18Jährige verfolgte: „Runter vom Sofa, raus in die Welt.“

Tickets: https://www.eventbrite.de/e/claudia-koreck-holodeck-munchen-tickets-35563988848?aff=es2 // www.muenchenticket.de

Gewinnspiel

Gemeinsam mit Claudia Koreck und Christine Heinrich Text + Konzept + PR verlosen wir 2×2 Tickets für das Konzert am 15.11.2017 (zwei Gewinner!). Einsteigen und gemeinsam mit Claudia und ihrer zauberhaften Stimme abheben und träumen – SO geht ein gelungener Abend! Also packt Eure Liebsten ein und erlebt eine wunderschöne Konzertnacht mit Bayerns beliebtester Sängerin.

▶ Was ihr dafür tun müsst?

Ganz einfach … beantwortet mir einfach, wie das neue Album von Claudia Koreck heißt (die Antwort findet ihr oben im Fließtext) und schickt mir die Antwort entweder per Email (susisusanna@bayrische-quadratratschn.de), als Kommentar unter dem jeweiligen Post in den Social Media Kanälen oder dort als private Nachricht.

Mitmachen könnt ihr bis Mittwoch, den 01.11.2017 um 22 Uhr!

Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr unten.

Und jetzad: Vui Glück und Schbass!!!

Disclaimer: bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung. Foto Copyrights: @Semmelroggen