100 Euro-Gutschein für den Shop von „Oberlandla“ zu gewinnen

☆🎄Adventskalender-Türchen Nr. 6🎄☆

An scheena Nikolausi 🎅! Türchen Nr. 6 bringt Eich heid aufs schönste Festival, des Bayern zu bieten hod! Zu zwoat kennts 3 Tage auf der Brass Wiesn feiern und campen ... mir ham 2 Drei-Tages-Festivaltickets inklusive Camping für Eich (1 Gewinner)🎉!

Die Brass Wiesn is für mi seit Jahren DAS Festival im Raum München ... so schee urig und oiwei mit sauguade Bands! Des Jahr san u.a. die Spider Murphy Gang, die LaBrassBanda oder de "Keller Steff Big Band" am Start. Das Festivalgelände is jeds Jahr griabig herg'richt, es gibt verschiedene Bühnen und sogar a Bierzelt. (PS: Die Tickets san vielleicht a a guade Geschenkidee!)

**********

➡ Teilnehmen am G’winnschbui is ganz einfach: schreibt's/markiert's ma einfach, wer mit Eich de Brass Wiesn 2018 unsicher macha und drei unvergessliche Tage erlebn soi! ⬅

Wennd's megds, dad's mi narrisch gfrein, wend's dem lieben Team von der Brass Wiesn a a Like do lassds, na seht's a imma, wenns wos Neis gibt!

***********

Eure Antwort kennts ma einfach als Kommentar, als persönliche Nachricht oder ois Email durchschicka. Des G'winnschbui laffd bis heid omds um 20 Uhr.

Der Gewinner werd dann ausg'lost und benachrichtigt. Facebook hod nix mit dem G'winnschbui zum doa, lassds de Leid oiso in Ruah und schreibt's direkt mir bei Frogn. (Alle weiteren Gewinnspielbedingungen findet ihr im Artikel).

Und jetzad: vui Schbass und vui Glück! 🍀

#münchen #adventskalender #brasswiesn #brasswiesnfestival #escapegamemünchen #spidermurphygang #eching #festival #labrassbanda #kellersteffbigband #geschenktipp #verlosung #gewinnspiel #bayrischequadratratschn

www.bayrische-quadratratschn.de/2-festival-tickets-inkl-camping-fuer-die-brass-wiesn-zu-gewinnen/ ... mehraweniga

2 Festival-Tickets inkl. Camping für die Brass Wiesn zu gewinnen - Bayrische Quadratratschn bayrische-quadratratschn.de Herzlich willkommen beim „Quadratratschn“-Adventskalender 2017! Auch in diesem Jahr freue ich mich wieder narrisch, tolle Kooperationspartner am Start zu haben … einige kennt Ihr eh schon, andere sind es definitiv wert, weiter verfolgt zu werden – und deswegen möchte ich Euch jeden Tag eine...