Ganz im Zeichen des Jubiläums »25 Jahre Bayerische Philharmonie« stehen die drei Konzerte der 10. Orff-Tage der Bayerischen Philharmonie. Am 3., 4. und 5. Oktober 2019 sind die Jubiläumskonzerte »Carmina Burana meets Best of 25« in Bamberg, München und Füssen zu erleben und gemeinsam mit legendären Weggefährten, Freunden und namhaften Gästen wird ein musikalisches Feuerwerk in allen Facetten entfacht.

Unter der Leitung von Mark Mast erklingt im ersten Teil das erfolgreichste Chorwerk des 20. Jahrhunderts »Carmina Burana« von Carl Orff in einer Fassung für Klaviere und Percussion-Ensemble von W. Killmayer. Mitwirkende sind die renommierten SolistenCarmela Konrad (Sopran), Gustavo Martín Sánchez (Tenor), Florian Götz (Bariton), das Klavierduo und Percussion-Ensemble der Bayerischen Philharmonie sowie derKinderchor und Chor der Bayerischen Philharmonie. Der zweite Teil verspricht eine vielseitige und bunte Zeitreise mit einer Verschmelzung musikalischer Leidenschaft und guter Laune. Es feiern mit der Bayerischen Philharmonie u. a. der Entertainer und Klavier-Kabarettist Martin Schmitt, der mongolische Weltmusiker Enkhjargal Dandarvaanchig »Epi«, Europas amtierender Beatboxmeister Robeat oder die BayPhil Kids. Dabei entfaltet sich eine ungewöhnliche Bandbreite: von Klassik bis Moderne, gefühlvoll bis überraschend und vor allem voller Esprit und Witz.

TICKETS erhalten Sie unter:www.bayerische-philharmonie.de | Telefon +49 89 120 220 320 | info@bayerische-philharmonie.de