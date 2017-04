10 Jahre Saunalandschaft in der Therme Erding – so war die Feier!

10 Jahre Saunaparadies in der Therme Erding – das wurde am 1. April mit einer großen Geburtstagssause gebührend gefeiert! Wie bei allen Special Events in der Therme standen auch zur Jubiläumsfeier tolle Aktionen und ein buntes Rahmenprogramm auf dem Plan; abgerundet wurde die Feier mit Akrobatik und Livemusik des Neusässer Kammerorchesters.

Die wunderschöne Saunalandschaft der Therme Erding gibt es jetzt bereits seit über 10 Jahren! Grund genug, dieses runde Jubiläum mit einem spannenden Programm, Livemusik und Akrobaten zu feiern – und die Therme lässt sich zu ihren Events bekanntlich immer tolle Aktionen einfallen, die Groß und Klein begeistern. Die Geburtstagsfeier stand unter dem Motto „Cirque du Paradis“ … und paradiesisch ging es wirklich zu in der größten Therme der Welt.

Die Gäste erhielten bereits zu Beginn ein Jubiläums-Peelingsalz als Willkommensgeschenk; so konnte man das Thermen- und Entspannungsfeeling mit nach Hause nehmen und den Aufenthalt in der Therme zumindest gedanklich etwas verlängern.

Für die Schleckermäulchen unter den Gästen stand ein großer Geburtstagskuchen parat – und ein fesches Marylin Monroe-Double gab ein zauberhaftes Ständchen zum Besten. Damit aber noch nicht genug der Livemusik: insgesamt dreimal spielte das Neusässer Kammerorchester, bestehend aus 30 Musikern, auf und präsentierte klassische und moderne Stücke mit und ohne Gesang.

Überhaupt gab es viel zu staunen: es standen jede Menge Show-Aufgüsse auf dem Programm, die man am liebsten alle miterleben wollte. In der Kelten-Thron-Sauna erklang beispielsweise die Filmmusik von „Fluch der Karibik“ – passend dazu waren die Aufgussmeister in Captain Jack Sparrow-Kostümen verkleidet! Bei der „Wünsch Dir was“-Aktion durften sich die Gäste außerdem ihren Lieblingsaufguss wünschen. Da macht saunieren natürlich gleich doppelt so viel Spaß!

In der Abendstimmung schwebte dann Akrobat Thomas Seitel als „The flying model“ in der Kuppel über dem Innenpool und verzauberte die Gäste mit seiner atemberaubenden Strapatenkunst.

„10 Jahre Saunaparadies in der Therme Erding“ war definitiv ein erlebnisreiches Event mit einem bunten, unterhaltsamen und anspruchsvollen Rahmenprogramm, vielen liebevoll inszenierten Aktionen und – wie immer – schönstem Ambiente. Da kommt man auch gerne zum nächsten Event wieder!

Apropos nächstes Event: in den Osterferien bietet die Therme ein vielfältiges Osterprogramm mit besonderen Aktionen für Kids. Die Kleinen können sich Airbrush- und Glitzertattoos machen lassen; Zauberkünstler, ein Erzähltheater, der Besuch des Osterhasen sowie ein Schnellzeichner runden das Osterprogramm perfekt ab.

Die weiteren Events der Therme sind aber auch erwähnenswert – schaut doch mal auf die Webseite der Therme Erding! Es stehen ein Sommerfest, eine Beachparty, Kino im Wellenbad oder ein romantisches Event mit Livemusik und Akrobatik auf dem Plan.

▶ Außerdem verlost die Therme Erding passend zu ihrem Jubiläum 10.000 Tickets an ihre Gäste – unter folgendem Link könnt Ihr Euer Glück versuchen: http://www.therme-erding.de/10Jahre-Therme-Erding/