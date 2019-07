10 Jahre „Keller Steff Big Band“ – Jubiläumskonzert im Circus Krone

2009 machte der Keller Steff aus dem Chiemgau das erste Mal von sich reden. Es war die Kunde von einem wilden, Gitarre und Mundharmonika spielenden Mundart-Musiker, der 2008 zur EM auf seinem Eicher Bulldog von Übersee nach Wien tuckerte. In und auf Mofas hinter seinem Hänger die damals ebenfalls noch als Geheimtipp gehandelte Combo LaBrassBanda. Zwischen Chiemsee und Donau verwandelten sie zusammen einige Marktplätze und Open-Airs in wahre Dancefloors, die Wiener Arena dann in einen Hexenkessel. So entzündete sich das Gerücht vom energiegeladenen Sound und dem narrischen Überseer Liedermacher zum Lauffeuer.

Seinen Job als „Bulldogfahrer“ von LaBrassBanda verwandelte der Keller Steff erst in einen Hit und dann in seine erste CD. Und schon war er mitten drin im Musikerleben quer über bayerische Bühnen. Seitdem sind tatsächlich schon zehn Jahre vergangen. Grund genug zum Jubiläum in den Circus Krone einzuladen. Dort begrüßt der Keller Steff mit seiner inzwischen auf eine 7-köpfige Big Band samt gewaltigem Bläsersatz angewachsene Combo als Stargäste auch Flo Starflinger und Kamil Müller von Django 3000. Zusammen touren die Keller Steff Big Band und Django 3000 nämlich schon im Sommer 2019 durch große Festzelte und spielen „Sing meinen Song“: alle zusammen quer durch das Repertoire beider Bands bis das Bier schäumt.

Zum Jubiläum wird es ein Potpourri durch zehn Jahre Keller Steff-Songs geben. Oans, zwoa, gsunga und o’danzt is! Werd da Wahnsinn!! Und ganz der Keller Steff hat er sich für seine Fans ein besonderes Zuckerl überlegt! Alle Besucher mit einem Ticket erhalten beim Einlass eine exklusive und auch noch kostenlose Live-CD, die es in dieser Form nur an diesem Abend und nicht im Handel geben wird. www.kellersteff.de

Keller Steff – Gesang, Gitarre, Mundharmonika, Franz Gries – Gitarre, E-Gitarre, Tobias Voges/Bernd Sigerist – E-Bass, Max Seelos – Schlagzeug, Philipp Treichl – Trompete, Peter Lechner – Alt-Saxophon, Roman Fritsch – Bariton-Saxophon

Als Gäste: Florian Starflinger – Geige, Kamil Müller – Gesamg, Gitarre

Tickets: www.muenchenticket.de/guide/tickets/26ivb/10+Jahre+Keller+Steff+BIG+Band.html (ab 32,-)

Das Jubiläumskonzert im Circus Krone // Sa 2. November 2019 // 20 Uhr

Foto: @KatjaMuench