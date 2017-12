10 Bierzeichen im Wert von je einer Maß für das Hofbräuhaus zu gewinnen

Herzlich willkommen beim „Quadratratschn“-Adventskalender 2017! Auch in diesem Jahr freue ich mich wieder narrisch, tolle Kooperationspartner am Start zu haben … einige kennt Ihr eh schon, andere sind es definitiv wert, weiter verfolgt zu werden – und deswegen möchte ich Euch jeden Tag einen meiner Kooperationspartner vorstellen! Das Quadratratschn-Jahr ist dank Euch wirklich ganz wunderbar gelaufen – und daher möchte ich mich bei Euch von Herzen für die vielen Emails, Kommentare und Likes bedanken; danke auch, dass es durchweg so herrlich friedlich zugeht! Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann fände ich es übrigens ganz toll, wenn Ihr meinen Kooperationspartner auf den sozialen Plattformen ein „Like“ da lasst und einfach ein wenig weiterverfolgt, was diese Unternehmen auch künftig auf die Beine stellen! Auch dafür im Voraus schon ein herzliches Dankeschön!

Mein heutiger Kooperationspartner: Das Hofbräuhaus München 💜

Es ist das berühmteste Wirtshaus der Welt: Beim Hofbräuhaus denken viele Münchner erst einmal an Horden von Touristen vor und im Gebäude – als eines der ältesten Brauhäuser Münchens ist das Hofbräuhaus selbstverständlich beliebtes Ziel der Münchenbesucher. Hier bekommt man als Tourist schließlich alles geboten, was einen ordentlichen München-Ausflug ausmacht: a g’scheide Maß Bier, gutes Essen, Blasmusik, Trachten und uriges Ambiente.

Doch auch für uns Münchner hat das Hofbräuhaus einiges zu bieten! Platz finden im Hofbräuhaus übrigens sowohl Touristen als auch Einheimische – über 3500 Personen können auf den drei Etagen bewirtet werden! Das Hofbräuhaus steht aber eben nicht nur für ausgelassene Stimmung und Bierzeltatmosphäre, sondern stellt das ganze Jahr über auch viele traditionsreiche, interessante Veranstaltungen auf die Beine. Besonders zu erwähnen sind die kostenfreien Tanzkurse zum Kocherlball, die jedes Jahr kurz vor dem Traditionsball im Hofbräuhaus durchgeführt werden – da kommt der Spaß und die Gaudi auf keinen Fall zu kurz, und man lernt gemeinsam mit anderen Traditionsinteressierten die alten Tänze. Mitsingen „muss“ man auch jedes Mal; so bekommt man das gute, alte Liedgut auch gleich noch mitgeliefert.

In regelmäßigen Abständen spielen im Hofbräuhaus Musikanten und Blaskapellen auf – hier lohnt es sich, den Veranstaltungskalender zu studieren! Außerdem stehen regelmäßige Musikantenstammtische auf dem Programm, die nicht nur für Musiker spannend und lustig sind, sondern ebenso für die Zuschauer.

Das Hofbräuhaus ist außerdem Veranstaltungsort für viele Kult-Events wie die Vorstadthochzeit (Quadratratschn-Empfehlung!!!) oder die Aufzeichnung der BR-Sendung „Brettl-Spitzen“.

Rundumadum ist das Hofbräuhaus wirklich eine ganz wunderbare Adresse, wenn es um Tradition, Kultur und Heimatklänge geht. Ich finde es super, dass es für uns Münchner einen Anlaufpunkt gibt, um Tradition und Heimatgefühl zu pflegen! Schaut doch einfach öfter mal vorbei und lasst Euch von der tollen Atmosphäre anstecken!

Unser heutiger Adventskalender-Gewinn

Unser heutiges Adventskalender-Türchen enthält folgende, süffige Überraschung:

💕 10 Bierzeichen für das Hofbräuhaus München – jedes im Wert einer Maß Bier, also 8,60 Euro (1 Gewinner) 💕

In den Anfängen des herzoglichen Brauhauses war es Tradition, sein Bier mit einem Bierzeichen zu bezahlen. Genau diese Tradition führt das Hofbräuhaus mit seinen Biermünzen weiter: Wer als registrierter Stammgast zehn davon kauft, bekommt ein elftes als Treuerabatt. Bisher konnten nur die 3.500 Stammgäste des Hofbräuhauses die beliebten Münzen, die jährlich in einer neuen Sonderedition erscheinen und dadurch regelrechten Sammlerwert haben, ergattern; nun können die limitierten Bierzeichen auch regulär erworben werden. Unser Gewinner darf sich also freuen: er erhält gleich 10 der begehrten Biermünzen im Wert von je einer Maß Bier (= 8,60 Euro). Die Bierzeichen können aber freilich nicht nur für Bier, sondern auch für Speisen eingesetzt werden. Vom „Ablaufdatum“ der Bierzeichen dürft ihr euch nicht irritieren lassen: die Münzen gelten als reguläres Zahlungsmittel im Hofbräuhaus und können unbefristet verwendet werden, das „Ablaufdatum“ grenzt lediglich den Zeitraum der jeweiligen Edition ein.

▶ Teilnehmen am Gewinnspiel ist ganz einfach. Beantwortet mir einfach folgende Frage: mit wem würdet ihr die 10 Bierzeichen im Hofbräuhaus auf den Kopf hauen?

