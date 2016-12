10 Biermünzen für das Hofbräuhaus München

☆🎄🎄Adventskalender-Türchen Nr. 9: 2 Sets von Mei-Bier, je bestehend aus einer individuellen "Biertracht" inkl. Maßkruag sowie einem personalisierten Schlüsselanhänger (2 Gewinner) 🎄🎄☆ <3

Unsere zwoa Gewinner erhalten je eine Biertracht mit individuellem Trachtenstick zum Maßkrugmarkieren (den Maßkruag gibts a glei no dazua!) - damit's gerüstet seids für die nächste Wiesn oder des nächste Volksfestl. Außerdem gibt's für jeden einen personalisierten Schlüsselanhänger - ihr kennts auf Biertracht und Schlüsselanhänger so ziemlich ois draufschreibn lassn (is a a echt guade G'schenkidee!)

Beantwortet mir einfach folgende Frage: Aus welchem Obermaterial besteht die Biertracht? (De Antwort findet's ganz easy rot markiert im Blog-Artikel - und dann einfach kommentieren, Nachricht schreibn oder emailen)

<3 Wenn i an Wunsch frei hätt', na warad's schee, wenn'ds dem liabn Team vo Mei-Bier a Like auf eanare Seitn duads; na wissd'sd a oiwei B'scheid, wos Neis gibt! <3

Mitmacha kennt's bis heid Omd, der Gewinner werd moang benachrichtigt. Facebook hod nix mit dem G'winnschbui zum doa, lassd's de Leid oiso bittschee in Ruah ;-) - bei Fragen einfach direkt an mi wenden. Alle G'winnschbuibedingungen san im Artikel!

www.bayrische-quadratratschn.de/biertracht-und-schluesselanhaenger-von-mei-bier/ ... mehraweniga

