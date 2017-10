089 SPIRITS – Die Messe für Spirituosen und Barkultur

Die neue Münchner Besuchermesse in der Vorweihnachtszeit für hochwertige Spirituosen, besondere Getränke und Barkultur aus der Region und der ganzen Welt startet in die zweite Runde. Whisky, Gin, Rum, Tequila, Vodka, Mezcal, Brände, Craft Beer und vieles mehr erwarten die Besucher.

Die „Messe“ gleicht eher einem gemütlichen Abend mit Freunden in einer Bar. Genießen Sie in entspannter Atmosphäre, angenehmer Musik und stimmungsvoller Beleuchtung die erstklassiken Produkte unserer Aussteller, und das bis spät am Abend.

Natürlich können Sie die präsentierten Produkte direkt vor Ort für sich oder als Weihnachtsgeschenke kaufen.

Ort: Praterinsel München

Datum: 10. bis 12. November 2017

Öffnungszeiten: Fr, 10.11., 17-23 / Sa, 11.11., 13-23 Uhr / So, 12.11., 13-19 Uhr

Anfahrt: Maxmonument Tram 16/18/19/N19, Bus 94 – Lehel U4/5

Tickets: Tageskarten 20 Euro / 3-Tageskarte 40 Euro

Im Eintritt inklusive: ein Nosing-Glas sowie Gutscheine für kostenlose Proben und Rabatte

Wichtig! Der Zutritt zur Messe ist nur Personen ab 18 Jahren erlaubt

Vorverkauf: www.089spirits.de/tickets / www.muenchenticket.de

Programm: