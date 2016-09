Wiesn: ei’scheißn oder hi’geh?

Die Wiesn – geliebt, gehasst … aber immer gut besucht. So war das zumindest bisher. In diesem Jahr ist alles anders: große Panikmache, orakelnde Bürger und nicht zuletzt ein Zaun um das Festgelände. Regine Sixt sagt ihre Damenwiesn ab, die Wirte installieren Kameras in den Zelten, Rucksackverbot, geplante Personenkontrollen an den Eingängen und die Stadt gibt Tipps für eine „friedliche Wiesn“ heraus. Auch wenn man wollte, so richtig kann sich wohl keiner diesem Thema entziehen. Und wir fragen uns: ei’scheißn oder hi’geh?

Eigentlich ist alles wie immer: ich freue mich auf die Wiesn. Dirndl ausführen, den Geruch von gebrannten Mandeln in der Nase, die bunten und zuckenden Lichter der Fahrgeschäfte, Blasmusik aus den Bierzelten – und ich mittendrin. Wenn ich denn reinkomme aufs Festgelände.

Von Panikmache und falschen Signalen

Und genau hier fängt das Dilemma an. Denn selbst, wenn all die Panikmache, all die Verschwörungstheorien und alle die Angsthasen spurlos an mir vorübergehen würden, so würde ich spätestens am Festgelände merken, dass sich etwas verändert hat.

Vernünftige Sicherheitsmaßnahme sind wichtig, freilich – gerade in einer Zeit, in der immer mehr Beknackte aus ihren Löchern kriechen und meinen, mit Gewalt und Angst irgendetwas erreichen zu können. Ich bin absolut FÜR vernünftige Sicherheitsvorkehrungen. Wenn da eine Personen- und/oder Taschenkontrolle dazugehört, dann finde ich das durchaus in Ordnung.

Aber: hätte man das nicht einfach machen können? Einfach kontrollieren, ohne vorher einen Mordswind in den Medien darum zu machen? Hätte man da hinten bei der Bavaria nicht einfach diesen ominösen Zaun aufbauen können, ohne dies wie ein Buschfeuer durch sämtliche Medien zu jagen? Auch bei anderen Events verändern sich die Sicherheits- und Kontrollmaßnahmen hin und wieder. Man geht hin, merkt, dass etwas anders ist, stellt sich an, lässt sich kontrollieren … und gut is‘. Meine Meinung: wer weniger Wind macht, der verbreitet weniger Angst.

Die übermächtige Medienpräsenz des Themas „Ist unsere Wiesn denn überhaupt noch sicher?“ hat meiner Meinung nach dazu geführt, dass wir uns nun alle „ei’scheißn“. Regine Sixt zum Beispiel hätte ihre Damenwiesn einfach absagen können, ohne dies auf allen Kanälen breitzutreten. Ganz ehrlich: wer von uns hätte es denn gemerkt, wenn die aufgedonnerten Dirndl-Kleiderstangen dieses Jahr nicht auf die Wiesn gegangen wären? Dass sie die letzten Jahre dort waren, haben wir ja auch nur bemerkt, weil die Medien im Nachgang drüber berichtet haben. Aber hätte dieses Jahr denn einer von Euch, während er feiernd auf einer Bierbank seinen Maßkrug schwingt, plötzlich gefragt: „Hey, sag mal, was ist denn da los, war denn dieses Jahr diese Damenwiesn gar nicht?“ Keiner. Eben.

An manchen Stellen wurden hier einfach falsche, oder eben einfach zu viele angstmachende Signale gesetzt.

(und ja, wer meckern will, kann nun natürlich behaupten, dass ich es mit meinem Text auch nicht wirklich besser mache – aber hey, ich hab nicht damit angefangen! Ich betreibe jetzt nur Aufarbeitungsarbeit. Lach.)

Tja, was tun?

Und jetzt haben wir den Salat: selbst der hirnloseste Trunkenbold hinterfragt nun seinen sonst 14tägigen Daueraufenthalt auf der Wiesn.

„Gehe ich überhaupt? Wenn ja, wohin? Sollte ich große Zelte meiden? Wo könnte am ehesten etwas passieren?“

Tatsächlich hat auch mich besagte Wiesn-Einscheisserei ergriffen, und ich grüble, wann der anschlagfreieste Tag sein könnte, wo wer welche Bombe hochgehen lassen könnte und ob es Sinn macht, drinnen auf dem Festgelände einfach immer am Sicherheitszaun entlangzuschleichen, um im Notfall schneller raus zu kommen. Ganz ehrlich, auch ich bin ein wenig ratlos.

… aber Hilfe! Das kann doch wirklich nicht sein! Und wenn ich ehrlich in mich hineinhöre, dann glaube ich, dass auch dieses Jahr nichts auf der Wiesn passieren wird. Außer den üblichen Widrigkeiten, wie kotzende Italiener, Amerikanerinnen im Faschings-Dirndl-Kostüm und unsere selbstverschuldete, jährlich ihr Comeback feiernde Fehleinschätzung unseres Alkoholkonsums.

Aufgrund der erhöhten Sicherheitsmaßnahmen orakele ich nun selbst einmal lautstark in den Internetz-Äther: wahrscheinlich werden wir dieses Jahr auf dem Festgelände, also innen drinnen, wenn wir alle Kontrollposten passiert und unsere Rucksäcke weggesperrt haben, so sicher wie noch nie sein.

Besonnen bleiben trotz Alkohol

Das größte Problem wird wohl eine etwaige Panik sein. Wir sind derzeit alle dermaßen sensibilisiert, dass wir beim Herunterfallen eines Bierkrugs gleich mit dem nächsten Weltuntergang rechnen, beim Scheppern einer Tür verängstigt auf den nächsten Baum kraxeln und sowieso völlig verschreckt in der Gegend herumlaufen. Wichtig ist es also, trotz Alkoholkonsum irgendwie einen relativ klaren Kopf zu bewahren. Nicht einfach rennen, nicht einfach paniken – erst einmal abwägen, keine Angst verbreiten und kühlen Kopfes reagieren. Denken wir an uns und auch die Sicherheit der anderen. Jede umsonst heraufbeschworene Panikmache kann uns und anderen Schaden zufügen. Statt ei’scheißn zur Not lieber noch ein Schnapserl.

Ein mulmiges Gefühl ist aufgrund des ganzen Trubels dieses Jahr definitiv dabei. Dann kommt dieses grübelige Bauchgefühl, das mir im einen Moment sagt: „Du hängst an Deinem mickrigen Leben; Du solltest es in diesem Jahr lassen.“ Doch die meiste Zeit denke ich mir: „Eigentlich will ich mir das jetzt nicht vermiesen lassen“.

Ob, wann und wie oft ich dieses Jahr letztlich auf der Wiesn sein werde, wird wohl spontan von meinem Bauchgefühl abhängen. Ich sag mal so: wenn es sich schlecht anfühlt, dann betrinke ich mich an diesem Tag einfach in einem Biergarten. Und bei gutem Bauchgefühl: mit Gebrüll in die Personenkontrolle, und vielleicht vorher einfach schon das Gehirn abschalten. Das passiert ja dann im Laufe eines Wiesn-Abends eh von selbst. Und damit sind wir doch auch die letzten Jahre ziemlich gut gefahren.

Wie ist denn Euer Gefühl dieses Jahr? Geht ihr auf die Wiesn? Was sagt Euch Euer Bauchgefühl? Und hätte die übermäßige Panikmache vermieden werden können? Ich freue mich auf Eure Kommentare!