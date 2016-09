Wiesn-Auftakt 2016: Stimmungshoch trotz Wettertief

Ruhig und entspannt begann das 183. Oktoberfest auf der Münchner Theresienwiese. Echte Wiesn-Fans aus dem In- und Ausland ließen sich von Dauerregen und Kälte nicht abhalten, ihre Wiesn zu feiern und sich zu amüsieren. Die Stimmung in den Festhallen war ausgesprochen gut.

Das größte Volksfest der Welt hat in diesem Jahr ein neues Sicherheitskonzept mit dem Verbot von Rucksäcken und großen Taschen mit einem Fassungsvermögen von mehr als drei Litern bekommen. Dieses Sicherheitskonzept wurde von den Gästen gut angenommen.

Bei den neu engagierten Ordnern an den Eingängen ergaben sich im Lauf des ersten Tages Anlaufschwierigkeiten. Die Festleitung hat diese Unregelmäßigkeiten gemeinsam mit der Münchner Polizei und den Sicherheits- und Ordnungsbehörden bereits am ersten Tag erkannt. Die Polizei unterstützt deshalb seit gestern Nachmittag die Kontrollen an den Eingängen, bis sich das System eingespielt hat.