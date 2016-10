Weininseln München: Vinotheken-Hopping und Weinverkostung

Weinliebhaber aufgepasst!

Seit 2013 existiert die Initiative „Weininseln“, mit dem Ziel, inhabergeführte Weinfachhandlungen und die Weinkultur in München zu fördern. Am Samstag, den 19. November finden die Münchner Weininseln zum letzten Mal statt, und es laden neun Vinotheken zum Vinotheken-Hopping ein. Bei den „Weininseln“ im November steht das Weinland Portugal im Zentrum.

Bereits ab 12 Uhr öffnen am Samstag, den 19. November 2016, einige der schönsten Vinotheken Münchens ihre Pforten für weininteressierte Gäste – bis 20 Uhr darf dann fleißig verkostet werden.

Der Ablauf der „Weininseln“ ist denkbar easy: einfach in einer der teilnehmenden Vinotheken starten und dann in die nächste Location weiterziehen. Für 5 Euro je Location können die Gäste dann mindestens drei verschiedene portugiesische Weine probieren.

Wer nicht gerne alleine auf „Wanderschaft“ durch die Vinotheken geht, der kann an einer von zwei geführten Weininsel-Touren teilnehmen – diese führen jeweils zu drei ausgesuchten Weinhandlungen (hier könnt Ihr Euch über die Touren informieren und diese auch gleich buchen).Ab 20 Uhr startet dann die große Abschlussparty in der „Portugal WineLounge“ (Holzstraße 1).

Mehr Infos: www.weininseln.de