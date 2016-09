Was tun mit übrigen Wiesn-Marken?

Keine Panik – wer es bis zum Ende der Wiesn nicht schafft, alle seine Getränke- und Verzehrgutscheine zu verbrauchen, der muss sich nicht an einem der letzten Wiesn-Tage einen ordentlichen Rausch antrinken oder sich maßlos überfressen: die Gutscheine können auch nach der Wiesn eingelöst werden.

Wiesn-Gutscheine, die auf dem Oktoberfest nicht eingelöst wurden, gelten nach Angaben der Festwirte bis zum angegebenen Datum in folgenden Betrieben:

Armbrustschützen-Festzelt:

Gaststätte „Ayingers“, Am Platzl 1a in München und Bräustüberl in Aying bis 31.10.2016 (nur mit Tischreservierung)

Augustiner-Festhalle:

„Augustiner Bräustüberl“, Landsberger Straße 19, München, bis 01.11.2016

Bräurosl:

„Heide Volm“, Bahnhofstraße 51, Planegg, bis 20.11.2016 (nicht an Kirchweih, keine Brauerei- oder Geschenkzeichen)

Fischer Vroni:

Festzelt auf der Auer Kirchweihdult am Mariahilfplatz, im Restaurant Jagdschlößl, Nymphenburger Straße 162, im Restaurant Lindwurmstüberl, Lindwurmstraße 32 und im Restaurant Giesinger Garten, Gerhardstraße 4, bis 20.11.2016