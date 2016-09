„Vui Gfui Trachtenmanufaktur“ – Traumdirndl aus Landshut

„Vui Gfui Trachtenmanufaktur“ – wenn im Firmennamen schon „vui Gfui“ steckt, dann hat es die Trachtenmode des Landshuter Labels definitiv verdient, mal genauer unter die Lupe genommen zu werden. Soviel sei gleich vorweg gesagt: „vui Gfui“ ist drin – in der Verarbeitung, im Schnitt und in den Materialien! Ich zeig‘ Euch mal Dirndl „Matilda“, das neue Konfektionsdirndl der Designerinnen Melanie Viehbeck-Wolf und Armina Raschendorfer.

Mir gefällt ja schon das Logo der „Vui Gfui Trachtenmanufaktur“: kein großer Schnickschnack, clean und handschriftlich. Der Firmenname tut sein Übriges dazu. Auf Instagram und facebook verfolge ich das Label schon länger; und auch hier ergibt sich ein stimmiges Bild. Schön in Szene gesetzte Dirndl, Janker und Blusen, Fotos mit einem Hauch von Retro, Aufnahmen in der Natur und warme Farben bestimmen den Auftritt der beiden Landshuter Modemacherinnen.

Das alles hat unglaublich viel Charme – und man merkt gleich, dass man es nicht mit einem Massenware-produzierenden Label zu tun hat. Ihr kennt mich ja mittlerweile: ich mag die kleinen, aber feinen Labels, bei denen man noch die Liebe zur Tracht spürt. Bei „Vui Gfui“ spürt man sie – auch, wenn man das blaue Dirndl „Matilda“ aus der Kollektion 2016 in Händen hält.

Konfektionsdirndl Matilda – ein klassische Schönheit

Dirndl „Matilda“ fühlt sich nämlich toll und griffig an. Der Stoff ist dick und weich, ein wirklich schöner Baumwollstoff aus Österreich. Ich packe „Matilda“ aus dem Karton, und es entfaltet sich ein hellblaues Kleid mit einer dunkelblauen Schürze. Die Verarbeitung ist bestens; das Stoffmuster herrlich klassisch, aber keineswegs altbacken. Im Gegenteil: „Vui Gfui“ versteht es, klassische, traditionelle Seiten der Tracht mit modernen Elementen zu verbinden. Trotzdem hat man bei „Matilda“ das Gefühl, ein traditionelles Dirndl in der Hand zu haben; fast so, als hätte man Omas Vintagedirndl einfach ein wenig auf Vordermann gebracht und angepasst. Armina und Melanie wollen auch genau das erreichen:

Wir besinnen uns auf stilistisch festgelegte Klassiker, verlieren dabei aber den Wandel der Zeit nicht aus den Augen. (…) In unseren Kollektionen orientieren wir uns an den Schnitten und Stoffen von früher.“

Dieses Ziel setzen die beiden mit einer angemessenen Länge (nämlich kniebedeckend), der perfekten Rockweite, dem Verhältnis Rocklänge zu Schürzenlänge und der Verwendung von ausgewählten Leinen- und Baumwollstoffen um. Tradition steht also ganz klar im Vordergrund – und das liegt ja zum Glück endlich wieder total im Trend! Weg vom überkandidelten, aufgerüschten, über und über glitzernden Dirndl, hin zu klarer, purer Schönheit.

Dirndl „Matilda“ überzeugt auch, wenn man es angezogen hat. Ich fühle mich darin wie ein Mädel aus den Alpen, ich kann förmlich schon die Bergluft riechen und will damit am liebsten gleich ab auf die nächste Wiese.

…oder eben die Wiesn. Denn dafür eignet sich „Matilda“ auch hervorragend. Das Beste: das Dirndl lässt sich vielseitig stylen. Durch den klassischen Schnitt mit dem kleinen, spitzeneingefassten Kragen und dem nicht zu tiefen V-Ausschnitt kann man es sowohl mit als auch ohne Dirndlbluse tragen. Schon alleine das ergibt jedes Mal einen ganz neues Aussehen. Und auch die Designerinnen schlagen vor: „Eine zweite Schürze in anderer Farbe, Material oder auch mit Satinband erzeugt einen komplett unterschiedlichen Look!“

„Matilda“ ist das erste Konfektionsdirndl aus dem Hause „Vui Gfui“ und in geringer Stückzahl in den Größen 34 bis 42 erhältlich.

Test: bestanden

Ich habe das Dirndl von „Vui Gfui“ selbstverständlich gleich einmal ausgeführt und muss sagen: ich bin verliebt! Nicht nur, dass ich sehr viele Komplimente für das schöne Dirndl bekommen habe – es ist wirklich angenehm zu tragen und fühlt sich an wie eine zweite Haut.

Hier seht ihr ein paar Bilder, die ich vor ein paar Tagen gemacht habe – u.a. auch beim Arbeiten und Interviewen:

„Vui Gfui“ in der gesamten Trachtenproduktion

Bei so schöner Verarbeitung, so viel spürbarer Liebe zum Detail und diesem herrlich klassischen Look schaut man sich dann doch gerne auch noch die anderen Entwürfe der beiden Designerinnen an. Und auch die können sich sehen lassen! Da gibt es fesche Blusen im Retro-Design, schöne Dirndlkleider mit direkt angesetzten Ärmeln, für die es keine Extrabluse braucht, Jackerl mit Spitzeneinsatz am Rücken, Lodenjanker mit femininem Schnitt und sogar Lederwesten. Ich bin derzeit ja Fan von Zweiteilern – und auch in dieser Richtung wird man bei „Vui Gfui“ fündig: im Lookbook findet man einen ganz zauberhaften Trachtenrock mit Schürze!

Und auch an die Mannaleid haben Melanie und Armina gedacht: wer ein fesches Gilet oder eine schneidige Trachtenweste sucht, der ist hier an der richtigen Adresse.

Handgeschneiderte Maßmode

Wer also kein Dirndl von der Stange oder ein Massenware-Dirndl vom C&A möchte, der sollte unbedingt auf der Webseite von „Vui Gfui“ vorbeischauen. Denn das Allerbeste an der Mode der beiden Designerinnen ist: neben dem bisher einzigen Konfektionsdirndl „Matilda“ fertigen die beiden in erster Linie maßgeschneiderte Tracht an. Die Trachtenliebhaberin kommt hier also zu ihrem ganz individuellen Traumdirndl und kann sich Farbe, Stoffe, Schnitt und Knöpfe selbst auswählen.

Mehr Infos:

Webseite: http://vuigfui-trachtenmanufaktur.de

facebook: http://www.facebook.com/vuigfuitrachtenmanufaktur/

Dirndl Matilda: http://vuigfui-trachtenmanufaktur.de/kollektion-2016/hochgeschlossenes-dirndl-matilda/

Foto Copyrights: Bayrische Quadratratschn & Vui Gfui Trachtenmanufaktur

Bei diesem Artikel handelt es sich um Werbung.