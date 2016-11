So war die Narrhalla Gala 2016

Am 11.11. wird jedes Jahr die Faschingszeit eingeläutet – auch die Münchner Narrhalla startete die Saison mit der Vorstellung des offiziellen Prinzenpaares der Landeshauptstadt München am 11.11. um 11:11 Uhr auf dem Viktualienmarkt. Traditionell folgt dann die „Narrhalla Gala“ im Hotel Bayerischer Hof, bei der das Prinzenpaar nochmals präsentiert wird. Außerdem geben die Töchter und Söhne der Münchner Gesellschaft an diesem Abend ihr Ball-Debüt.

Der schön dekorierte Saal des Bayerischen Hofes empfing am 12.11.2016 seine Gäste. Ganz in rotes Licht getaucht, mit festlich geschmückten Tafeln bildete die Location den perfekten Rahmen für die Gala des Münchner Faschingsvereins Narrhalla e.V.. Die Gäste kamen im glanzvollen Abendkleid und edlen Smoking; für die Musik sorgte das Orchester Klaus Ammann. Als Special Guest war die Sängerin Linda Jo Rizzo geladen, die dem Publikum mit viel Temperament einheizte und für eine volle Tanzfläche sorgte.

Besonderes Highlight der Narrhalla Gala ist jedes Jahr die Einführung der Debütanten. Ganz in weiß zogen die jungen Paare in den Saal ein, um dann die durch die Tanzschule Neubeck einstudierten Tänze zu präsentieren.

Auch die „Münchner Marktweiber“ kamen mit gewohnt bunten Kostümen in den Saal und zeigten einige Showeinlagen.

Danach folgte der Höhepunkt der Gala: die Vorstellung des offiziellen Prinzenpaares der Landeshauptstadt München. Das aktuelle Prinzenpaar ist übrigens etwas ganz Besonderes: erstmalig ist das Prinzenpaar auch im echten Leben ein Ehepaar. Petra IV. und Christian III. zeigten sich entspannt und gut gelaunt – bis zum Ende der Faschingssaison am Faschingsdienstag (28.02.2017) dürfen die beiden die Stadt München nun bei unzähligen Terminen repräsentieren.

Für großen Applaus sorgte die Showtanzgruppe „Hurricanes“ mit ihrer aktuellen Show, die ganz unter dem Motto „AIRobic“ steht. Das Publikum kam bei den Tanz- und Akrobatiknummer ganz schön ins Staunen – die Jungs und Mädels wirbelten mit einer kurzweiligen Choreographie über die Bühne und zeigten waghalsige Aktionen, bei denen es einem schon als Zuschauer ganz schwindelig wurde.

Unser Fazit: Die Narrhalla Gala war ein schöner und abwechslungsreicher Start in die Faschingszeit – da bekommt man direkt gleich Lust, sich auch in ein Kostüm zu werfen und fleißig mitzufeiern.