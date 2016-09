Sich in der Wiesn Styling Lounge aufbrezln lassen

Zur Wiesn wollen wir alle fesch sein. Das richtige Outfit, das passende Make up und eine schöne Flechtfrisur gehören da auf jeden Fall dazu. Doch wir alle kennen das Problem: in der Früh will die Frisur einfach nicht sitzen, das Dirndl passt nicht mehr und die Nägel sind nicht lackiert. Abhilfe schafft jetzt die „Wiesn Styling Lounge“.

Diese Wiesn-Neuigkeit gibt es heuer zum ersten Mal: die „Wiesn Styling Lounge“ im Filmcasino bietet alles, was man für einen schönen Wiesnbesuch braucht, unter einem Dach. Hier können sich die Damen für ihren Wiesnausflug stylen lassen. Das Angebot reicht von Flechtfrisuren über das perfekte Nagel-Styling bis hin zum Wiesn Make-Up. Außerdem kann man sich vor Ort ein Dirndl von ausgewählten Designern leihen oder kaufen.

Diese Angebote findet ihr exklusiv im Filmkasino:

Dirndl-Anprobe mit Styling-Beratung

Dirndl-Verleih

Dirndl-Verkauf

Wiens-Frisur vom Salon-Pauli-Team

Wiesn-Make-up vom Horst-Kirchberger-Team

Gel-Nägel oder Maniküre mit Lack von Tommy Toro

Wimpern-Extensions von Tommy Toro

Augenbrauen-Modellage von Refresh Lounge

Unterschenkel-Sugaring von Refresh Lounge

Zahn-Bleaching von Beautiful Smile

Diese Designer bieten Euch ihre Kreationen in der Styling Lounge an:

MainDirndl, Nero Dirndl, “Busserl” by Grace Maier, Trachten & Couture by Layla Omar, Rosen Trachten, Ella Trachtenhüte, Schürzenfee und Tildas Jewels.

Die Wiesn Stylinglounge hat noch an folgenden Tagen geöffnet:

Freitag, 23.09.16

Samstag, 24.09.16

Donnerstag, 29.09.16

Freitag, 30.09.16

Samstag, 01.10.16

Mehr Infos zu Preisen und Terminen: http://www.wiesn-styling-lounge.de