Servus Wiesn 2016 – ein Rückblick

Die Wiesn 2016 ist vorbei. Schee wars – und vor allem herrlich gemütlich! Wo ich mein Unwesen getrieben, wen ich alles kennengelernt und was ich sonst noch so angestellt habe, findet Ihr hier in meinem ganz persönlichen Rückblick. Man muss das alles ja auch irgendwie aufarbeiten… 😉

Ich habe ein neues Zuhause. Hatte ich zumindest zeitweise: die Bratwurst auf der Wiesn. Wobei, manchmal komme ich nicht mal zu Hause so gemütlich rein wie in die Bratwurst. Daher ein Danke an Dirk und Mocca, denen ich weder Passierschein 1 bis 21 vorlegen musste, sondern an denen der Pumuckl einfach mit einem Lächeln vorbeiflutschen durfte. Wer die Serie „How I met your mother“ kennt, der kennt auch Linus, der beim Leermachen eines Drinks ohne Nachfrage sofort einen neuen Drink bereitstellt. Mein Linus waren der Reiner und der Yanni.

Kaum war ich auf der Bildfläche erschienen, schon hatte ich eine neue Weinschorle in der Hand. Ich mag es, wenn die Kaltgetränkeversorgung reibungslos abläuft. Von „HINTER der Bar“ aus sieht die Wiesn übrigens gleich ganz anders aus. Wenn man da so frech hinter dem Tresen herauslinst und die feiernde Menge beobachtet, dann will man am liebsten gleich mit abspülen.

Oder halt noch einen Drink mehr. Danke an die ganze Barbesatzung, die mich und meine Mädels diverse Male im Bar-Allerheiligsten beherbergt haben. Da will man dann am liebsten gleich die ganze Wiesn lang bleiben. Wären da nicht … ja, wären da nicht… …die Wuidara Pistols!!!!

Hiermit verliehe ich meinen „Wiesn-Liebling“-Pokal an diese durchgeknallte Band, die uns selbst „Let it be“ auf liebevoll verstörende Art und Weise um die Ohren gerockt haben. Und wer mich kennt, der weiß, wie schnell mich ein Beatles-Cover ärgern kann. In diesem Falle muss ich aber sagen: das war schon ganz fein so. Und ich wusste nicht, dass man auf der Wiesn und zu „Let it be“ weitschwingend und herumhopsend Ausdruckstanz machen kann. Ach ja: ich habe zu „Let it be“ Ausdruckstanz gemacht. Und noch mal ach ja: unfassbar, wie schnell einem beim Ausdruckstanz ein Glas aus der Hand flitschen kann. Wenn wer irgendwas gesehen oder beobachtet hat: ich war das freilich nicht. Da waren noch andere Rothaarige in der Bratwurst. Vor dem absolut unauffälligen und lärmfreien Verlust meines Glases hatte ich da übrigens einen leuchtenden Eiswürfel drin. Voll toll. Die Wiesnband „Die Derbys“ bekommen natürlich im Zuge dessen ihr alljährliches Sonderlob – ich kenne und belobhudle sie aber schon so lange, dass es fast peinlich wird, wenn ich jetzt schon wieder damit anfange.

Bereits am zweiten Tag habe ich mir eine erste Wiesn-Blessur eingefangen: einen abgerissenen Fingernagel. Ich sollte einfach aufhören, umfallende Menschen aufzufangen. Der schwule Sonntag in der Bräurosl stellt sich jedes Jahr wieder als ein Fest sowie eine Herausforderung für die Synapsen dar. Ich wusste nicht, dass man jetzt auch Thrombosestrümpfe zur Lederhose tragen kann. (Mehr Outfit-Gruselkram findet ihr hier: http://www.bayrische-quadratratschn.de/kuriose-wiesn-entdeckungen/)

Und ich wusste nicht, dass es Menschen gibt, die am schwulen Sonntag stundenlang in der Bräurosl sitzen und sich dann fragen können, warum hier so wahnsinnig viele Männer drin sind. Vom Klomann haben wir gelernt: es ist der „alles ist möglich-Sonntag“. Von Terrorgefahr gab es übrigens keine Spur – außer vielleicht die stündlichen Blasmusik-Interpretationen von „Hulapalu“ von Andreas Gabalier. Davor hatte ich im Vorfeld tatsächlich schon Angst. Berechtigt. Bei strömendem Regen Kettenkarussell zu fahren, ist übrigens eine wahnsinnig bescheuerte Idee. Zumindest wissen wir jetzt, wie sich das damals auf der Titanic angefühlt haben muss. An der Bar in der Bratwurst bekommt man äußerst ominöse Kleinbiere. Vielleicht, damit sich die Preißn ein wenig heimischer fühlen. Sieben Cuba Libre sind übrigens sieben zu viel. Vier Schnäpse direkt hintereinander auch. Besonders, wenn man dann vor der Türe von einem befreundeten Pressefotografen fotografiert wird. Mein Wiesn-Highlight: ich habe die Spider Murphy Gang getroffen. Mal wieder. Ist mir aber jedes Mal ein inneres Blümchenpflücken.

Ebenso jedes Aufeinandertreffen mit Liedermacher Michi Dietmayr. Der mich komischerweise immer erst auf den dritten Blick erkennt. Frechheit. 😉

Wer versucht, beim Riesenradfahren zu filmen, der sollte möglichst jemanden mitnehmen, der Höhenangst hat – sonst quatscht dir nämlich ständig jemand in das Video rein. Mit Sängerin Luisa durfte ich auf Wiesn-Promo-Tour gehen und einfach mal auf die Bierzeltbühnen raufspazieren. Ja, da fühlt man sich halt dann schon voll toll prollig.

Im Bierzelt einen Film drehen ist selten eine gute Idee. Außer man mag diese lustigen Verreißer und Wackler im Video, wenn wieder ein Betrunkener gegen die Kamera fällt. Und wenn man sinnfreies, oft unverständliches Gelaber auf dem Film und Spucke auf der Linse haben will, dann sollte man UNBEDINGT im Bierzelt filmen. Sich vor dem Wiesnbesuch in der „Wiesn Styling Lounge“ aufbrezeln lassen, ist hingegen eine wirklich gute Idee.

Ich durfte mich dort einer Komplett-Restaurierung unterziehen und hatte danach die Haare (vom Salon Pauli), die Nägel (von Tommy Toro) und das Make-Up (von Horst Kirchberger) schön. Und ein Traumdirndl von Grace Maier an. Blöd nur, dass mir dann gleich auf der Wiesn jemand in die Nase gezwickt (???? ja, keine Ahnung.) und mein Make-Up verschmiert hat. Nase-Zwicken mag ich übrigens grundsätzlich nicht. Auch nicht von Betrunkenen. Die Pressestelle der Wiesn ist ein Ort der Ruhe und Zuflucht. Und rasant schnell geht es da zu – meine Anfragen wurden im schwupsdiwups erledigt. Danke! Der Bienen-Willi (ein Schnaps) aus der Bratwurst ist ein Teufelszeug. Ein köstliches Teufelszeug. Ich habe den Bussi-Schorsch getroffen. (Verdammt, da war ich jetzt zu früh dran mit der Terror-Entwarnung). Wurde gleich mal nach Malle eingeladen und bekam zweifelhafte Komplimente, die ich nur halb verstanden habe. Bei so einem großartigen Angebot, konnte ich natürlich nicht anders, als sofort entschieden „Nein“ zu sagen.

Wenn man den Bussi-Schorsch-Button, den man von einem Bussi-Schorsch aufgedrängt bekommen hat, einfach einem anderen dunkelhaarigen Typen ansteckt, dann wird dieser übrigens für den Bussi-Schorsch gehalten. Klingt kompliziert, ist aber so. Die Kochlöffel, die auf jedem Tisch mit der Tischnummer stehen, eignen sich übrigens hervorragend, um Menschen zu verhauen, reinzusingen oder sie zu beschriften, um so diverse Kommunikationen zu umgehen. Auf meinem stand „Mechst moana“.

Saunieren war ich auf der Wiesn auch. Im „Stiftl“-Zelt. Wahnsinn, was ein Mensch so schwitzen kann. Und Wahnsinn, was ein paar Hundert Menschen so schwitzen können. Ach ja, ich hab jetzt übrigens eine ordentliche Wiesn-Grippe. Nach Wiesn-Ende habe ich dann noch einen Heliumluftballon (jetzt wollte ich gerade Heißluftballon schreiben, aber das wäre dann komisch geworden) ergattert. Einen lebensecht nachgebauten, rosa Delphin. Hab mich sehr darüber gefreut. Und ihn dann bei der After-Wiesn vergessen.

Ein besonderer Dank geht noch an den Andy, der uns wirklich Gott und der Welt vorgestellt hat. Also dem Reiner und dem Yanni. Die waren ja die Wichtigsten. (Ich sag nur: Kaltgetränkeversorgung). Guad, na gfrei’ma uns aufs nächste Jahr.

