„Rockabilly“ im GOP – Rock’n’Roll-Show und Artistik

„Rockabilly“ – endlich wieder zurück im GOP Varieté-Theater München vom 9. November 2016 bis 8. Januar 2017

Das GOP Varieté-Theater dreht parodistisch die Zeit zurück – und zwar um rund 60 Jahre. Die Varieté-Gäste sind umringt von mitreißender Aufbruchsstimmung, Petticoats, Elvis-Songs, Rock’n‘Roll und jeder Menge Spaß. Mit Artisten aus der ganzen Welt und den Lords of Comedy: Max Nix und Willi Widder Nix! Zu erleben sind die schönsten und rasantesten Hüftschwünge seit Elvis, ganz viel Musik und jede Menge atemberaubende Akrobatik.

Szenerie ist der Rockabilly Club, in dem Max Nix den Ansager mimt. Er ist die altbewährte Stimmungskanone mit einem Füllhorn der guten Laune. Willi Widder Nix hingegen, letzter Alleinunterhalter des Clubs sowie linke und rechte Hand von Max Nix, ist eigentlich nur dabei, weil er eine Frau sucht. Die beiden Blödelbarden bewegen sich in ihrer sensiblen Performance aus Comedy, Rock’n’Roll, Zauberei und zeitgenössischem Ausdruckstanz absolut geschmackssicher am Rand der Peinlichkeiten.

Die GOP-Zuschauer sind mittendrin im Geschehen, mitten im Rhythmus der großen Hits der Fünfziger von Little Richard, Chubby Checker, Buddy Holly, The Coasters, Jerry Lee Lewis und natürlich dem King himself: Elvis, der doch irgendwo da draußen sein muss und nicht nur einfach still und leise das Haus verlassen haben kann…

Rockabilly ist die erfolgreichste Produktion der GOP Varietés und tourte bereits durch den gesamten deutschsprachigen Raum, um jetzt wieder die Münchner in die Zeit von Elvis, Schmalztolle und Petticoats zu entführen.

Mehr Infos zu „Rockabilly“:

Regie: Thomas Nigl & Marco Pfriemer

„Rockabilly“ ist eine Produktion von GOP showconcept.