„Rockabilly“ im GOP – eine fetzige Show für die ganze Familie

Fliegende Petticoats, wippende Haartollen, hochmotivierte Akrobatik, Gute-Laune-Musik und ganz viel Humor – so lässt sich das neue Programm „Rockabilly“ im GOP München zusammenfassen. Am Mittwoch, den 09.11.2016, fand im passend zur Zeit der 50er Jahre dekorierten GOP die Premiere der kunterbunten Show statt. Wir durften dabei sein und uns von Hüftschwüngen und Elvis-Interpretationen einen eigenen Eindruck verschaffen. Unser Fazit: wir grooven und tänzeln immer noch.

Zuletzt vor fünf Jahren präsentierte das GOP die Show „Rockabilly“, und holt den Rock’n’Roll der 50er nun ein weiteres Mal zurück nach München. Im Interview verriet uns Kreativdirektor Werner Buss, dass der Showablauf aber komplett neu aufgestellt wurde. Wer „Rockabilly“ also bereits vor fünf Jahren gesehen hat, kann sich gerne ein weiteres Mal ins GOP wagen: es warten jede Menge neue Überraschungen auf die Gäste! „Rockabilly“ ist eine der erfolgreichsten Produktionen der GOP Varietés und tourte bereits durch den gesamten deutschsprachigen Raum. Der Erfolg der Show erklärt sich hierbei fast von selbst: eingängige Musik, tolle Akrobaten und ein Moderations-Duo auf höchstem Comedy-Niveau.

G’lacht hamma!

Humor ist natürlich Geschmacksache – aber wir hatten definitiv einen äußerst amüsanten Abend und haben lange nicht mehr so viel gelacht! Die Comedians „Max Nix und Willi Widder Nix“ nehmen das Publikum mit auf eine Reise durch die großen Hits der Fünfziger von Little Richard, Chubby Checker, Buddy Holly, The Coasters, Jerry Lee Lewis und natürlich Elvis. Sie blödeln, musizieren, jodeln und zaubern – immer garniert mit einer ordentlichen Portion gute Laune in Form von Konfettis. Die fliegen während der Show nämlich en masse und zu den unmöglichsten Zeitpunkten. Ich gebe zu: jedes Mal, wenn Max Nix wieder eine große Ladung Konfetti durch die Gegend wirbelte, musste ich schmunzeln. Und damit der eingesessene Bayer vor lauter Schmalzlocken und Glitzerfummeln nicht völlig aus dem Konzept gerät, wird kurzerhand auch mal ein Alphorn auf die Bühne gezaubert.

Atemberaubende Artistik

Auch die Akrobatik war, wie nicht anders erwartet, bestens: das GOP präsentiert seinen Gästen bei jeder Show ausgewählte Künstler, die durch Geschick, Talent und Muskeln beeindrucken. Neben einer schmissigen Jonglage von Rokko Valentino konnte das Publikum die Luftring-Artistin Marie-Ann bei ihrem sinnlichen Tanz in schwindelnder Höhe beobachten. Besonders großen Applaus erntete Johnny be Hoops mit seinen Hula Hoop-Reifen. Im Pausen-Interview mit Günther und Barny von der „Spider Murphy Gang“ äußersten sich auch diese ganz besonders begeistert zu dieser Showeinlage. „Fräulein Hildegard“ bezauberte mit einer rasanten Springseil-Nummer, und „The Giurintanos“ wirbelten zu dritt auf Rollschuhen über die Bühne.

Zum Schluss folgte noch ein Überraschungsgast – und das Publikum tanzte begeistert und forderte eine Zugabe nach der anderen. Mehr will ich aber dazu nicht verraten; das solltet Ihr Euch einfach selbst ansehen! Es lohnt sich!

„Rockabilly“ ist im GOP München vom 9. November 2016 bis 8. Januar 2017 zu sehen. Und PS: das Drei-Gänge-Menü zur Show ist köstlich – das solltet Ihr Euch gönnen!

Ach ja: Tickets für „Rockabilly“ eignen sich auch hervorragend als Weihnachtsgeschenk! Und wer Silvester gerne auf ganz besondere Art feiern möchte, der kann am 31.12.16 entweder zur Nachmittagsmatinée gehen oder sich am Abend zur glamourösen Silvestergala ordentlich aufbrezeln (und nach der Show noch bis in die frühen Morgenstunden tanzen)!

Hier noch das Video mit meinen Interviews mit Kreativdirektor Werner Buss, Schauspieler Max Tidof und Günther und Barny von der Spider Murphy Gang, das wir für „Nachrichten München“ gedreht haben:

