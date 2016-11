Munich Caterer – Food Trucks für private Partys & Firmenevents

Probefuttern – das braucht man mir grundsätzlich nicht zweimal sagen. Diesmal hatte das Probeessen einen ganz bestimmten Anlass: „The Munich Caterer“ stellten ihr Catering-Konzept im Münchner Backstage vor. Und dieses Konzept hat es in sich: ein Zusammenschluss mehrerer Food Trucks und Trailer kann für Events gebucht werden, möglich sind Menüfolgen von bis zu fünf Gängen. Wir haben das Angebot getestet … und sind zu einem sehr guten Ergebnis gekommen, das ich Euch nicht vorenthalten möchte. Denn: gute Ideen sollte man weitergeben!

„Catering“ im herkömmlichen Sinne kennen wir: Schnittchen, Buffet und, naja, die immer gleichen Speisen irgendwie. Anbieter dafür gibt es wie Sand am Meer. Nun gibt es aber auch das neue, hippe Konzept der „Munich Caterer“ – und das ist bisher einzigartig in München.

Streetfood ist Trend, Streetfood macht Spaß und bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten, Speisen in ganz neuem Gewand anzubieten. Die Streetfood-Events sind meist heillos überlaufen und wahnsinnig beliebt – kein Wunder, denn der Kunde kann sich stressfrei durch das Angebot schlemmen, hier mal eine Kleinigkeit probieren und dort mal ein Häppchen testen. Warum also dieses Konzept der Streetfood-Märkte nicht auch im Rahmen von Firmenevents, Familienfeiern, Hochzeiten oder Geburtstagsfeten anbieten?

Und genau hier kommen die „Munich Caterer“ ins Spiel. Insgesamt haben sich fünf verschiedene Trucks zusammengeschlossen, deren Angebot an Speisen sehr vielfältig ist. Die Teams können sich auf die verschiedensten Wünsche einstellen, sei es nun vegetarisch, glutenfrei oder gar vegan. Beim Probeessen gestern hatte ich (mit meiner Glutenunverträglichkeit) keinerlei Probleme, an gutes Essen zu gelangen. Die Trucks hatten sofort eine glutenfreie Lösung parat – Test bestanden!

Das Angebot der Munich Caterer

Auch sonst war das Essen – auch für meine allesessende Begleitung – hervorragend! Um Euch nur mal einen Einblick zu geben, was wir gestern alles verköstigen durften:

Bei „Blunch Kitchen“ gab es herzhafte Teigröllchen mit Lachs-Käse-Füllung. Yammy! „Blunch Kitchen“ kocht übrigens fettfrei und ohne Geschmacksverstärker – und hat jede Menge leckerer Ideen im Gepäck: Kreationen aus hauchdünnem Teig, einer Creamcheese-Mischung mit einer geheimen Gewürzrezeptur und mit unterschiedlichen Füllungen: herzhaft, vegetarisch oder mit Seafood in verschiedenen Variationen. Die Teigröllchen werden dann in Stücke geschnitten und in mundgerechten Happen serviert. Super!

Besonders lecker geschlemmt haben wir auch bei „Ringlers OX Grill„: hier gibt es gegrilltes Ochsenfleisch, wahlweise in der Semmel oder (für mich) im Körbchen mit Salat. Die Auswahl reicht hier von der „Mediterranen“ Variante mit Salsiccia / Rucola / Tomate und selbstgemachter Grillsauce bis hin zur „Bayrischen Lösung“ mit krossem Schweinebraten in der Laugensemmel, spicy Krautsalat und Limetten Chilli Mayo. Besonders zu erwähnen: das Fleisch wird aus regionaler Herstellung bezogen. Hätten wir nicht noch mehr probieren müssen, ich wäre an diesem Stand wahrscheinlich leicht eskaliert.

Bei „Vogl Wild“ gab es Pulled Meat – für mich ohne Brot, für meine Freundin im kleinen, handlichen Burger. Sehr lecker! Der Truck bietet außerdem Hirschburger, Wildsauburger, Pulled Meat vom Reh und viele weitere Köstlichkeiten vom heimischen Wild; die Saucen werden nach hauseigenem Rezept hergestellt. Das Wild beziehen die Caterer direkt von privaten Jägern, den Bayerischen Staatsforsten und den Bundesforsten. Gekauft wird nur Wild aus freier Wildbahn, kein Gatterwild.

Von „Curry-O-City“ haben wir uns letztlich gleich noch eine weitere Ration mit nach Hause genommen. Das vegetarische Curry mit Kichererbsen und Süßkartoffeln war köstlich! Münchens erster Tandoori Food Truck bietet auch kleine Happen wie Falafel mit Hummusfüllung oder panierte Zwiebeln an. Für den größeren Hunger gibt es dann indische Speisen mit Hühnerfleisch in typisch indischer Sauce. Leider geil, um es mal mit den Hipstern zu sagen.

Letzter Partner ist die „Wunderbar„; hier gibt es Galettes und Crêpes … und nach Wunsch auch verschiedene Kuchen. Auch hier kann der Kunde zwischen salzig, herzhaft, deftig oder süß wählen. Bei uns wurde es dann die Nutella-Crêpe – und auch die bestand den Test 1a!

Easy Abwicklung für eine gelungene Veranstaltung

Je nach Größe und Personenzahl einer Veranstaltung kann man sich als Kunde für sein Festl eine ganze Menüfolge von bis zu fünf Gängen zusammenstellen lassen. Die Caterer stehen hier auch gerne beratend zur Seite und helfen, die angebotenen Speisen perfekt aufeinander abzustimmen. Der Kunde kann in Ruhe auswählen, welche Trucks (es müssen ja nicht immer alle fünf Trucks sein) er gerne am Start hätte; jeder Caterer ist einzeln und individuell buchbar. Und wie bei einem herkömmlichen Catering-Anbieter hat der Kunde auch bei den „Munich Caterern“ nur einen Ansprechpartner. Geiles, neues Konzept und ganz einfache Durchführung mit superwenig Stress für den Kunden!

Mehr Infos:

Webseite: http://www.the-munich-caterer.de

facebook: http://www.facebook.com/themunichcaterer/