Jetzt neu: mieten Sie Ihren Party-Tollpatsch!

Fun, Spaß und Gaudi mit dem Party-Tollpatsch!

Ob Hochzeiten, Junggesellenabschiede, Firmenevents oder Privatpartys zu Hause – der Party-Tollpatsch ist DIE Investition in eine gelungene Veranstaltung.

Wir alle kennen das Problem: man ist auf einer Party eingeladen, unterhält sich gut, trinkt ein paar Gläser zuviel und stößt aus Versehen an den Stehtisch mit den randvollen Sektgläsern. Beim ausgelassenen Tanzen fällt man frontal ins Buffet oder schüttet der Gastgeberin sein Getränk über den nagelneuen Designer-Rock. Mit dem Stöckelschuh reißt man ein Handteller-großes Loch ins Parkett oder setzt beim Versuch, eine Kerze anzuzünden, den Flokati-Teppich des Gastgebers in Brand. Aus Versehen stolpert man über den Hund des Trauzeugen, mit dem neuen Schmuck verkratzt man versehentlich das Brautauto, man tritt der Braut auf die Schleppe oder besabbert sich beim gierigen All-you-can-eat-Buffetessen das weiße Hemd. Prompt erwähnt man in einer Bierlaune das bestgehütetste Geheimnis der Freundin, schneidet sich beim Zubereiten von Häppchen den halben Finger ab und verwechselt nach drei Cuba Libre den Firmenchef mit dem Stripper. Aus gegebener Dringlichkeit übergibt man sich vor versammelter Mannschaft in einen Blumenkübel, zettelt eine Polonaise an oder unterhält sich viel zu laut über die eigene Darmtätigkeit.

Der Party-Tollpatsch übernimmt auf ihrer Party jeglichen Faux-Pax, steuert zielgerichtet in jedes Fettnäpfchen und verwüstet garantiert einen Teil der Einrichtung oder Dekoration.

Alle anderen Gäste können also beruhigt feiern – selbst wenn ihnen des Abends etwas Peinliches passiert … dem als Partygast getarnten Miet-Tollpatsch wird garantiert mehr passiert sein; und keinem Ihrer Gäste muss irgendetwas unangenehm sein.

Gerne können Sie auch zusätzliche Eskapaden buchen. Peinliche Einlagen wie unkontrollierte Rülpser, im Schritt gerissene Hosen beim Tanzen oder Ausrutscher auf dem Weg zur Toilette sind jederzeit buchbar. Bei Großveranstaltungen können Sie gerne auch mehrere Party-Tollpatsche engagieren.

Ihr possierlicher Party-Tollpatsch bringt Schwung auf jede Party und verzaubert Ihre Gäste mit unvorstellbaren und unerwarteten Artistik-Einlagen. Gäste, denen öfter einmal ungewollt ein Missgeschick passiert, werden sich in der Gegenwart des Party-Tollpatschs sichtlich wohl fühlen. Ein weiterer Vorteil: Sie können bereits im Voraus die nötigen Versicherungen abschließen und werden nicht von unerwarteten Un- und Zwischenfällen überrascht.

Unsere professionellen, jahrelang ausgebildeten und zertifizierten Party-Tollpatsche arbeiten konzentriert und diskret, beraten Sie bei der Gestaltung möglicher Sicherheitslücken und empfehlen Ihnen die auf Ihre Party maßgeschneiderten Risiken. Gönnen Sie sich Ihren Party-Tollpatsch für einen unvergesslichen Abend!

Kontakt: zur Kontaktaufnahme bitte dreimal in die Hände klatschen und „ja“ schreien. Eine Email von uns erreicht Sie in Kürze.